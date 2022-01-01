公幼增、產假也變多　蔡英文：0到6歲國家一起養說到做到

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

元旦到來，總統蔡英文1日上午在總統府大禮堂發表「2022新年談話」。蔡英文承諾，會持續鞏固社會安全體系，增加公私部門的社工人力；此外，過去宣示要當「家長的神隊友」，如今也有6成幼兒可進入平價優質的幼兒園，且產檢假增加、補助變多，大大降低養兒育女的負擔。

蔡英文指出，增加社會福利、降低生養負擔，不僅是分配的問題，更是社會安全的問題，我們將持續鞏固社會安全體系。去年長照2.0服務據點已經超過1萬個，遍布全國各地，今年長照預算將達到607億，而且將持續佈建據點跟增加服務。

為了強化社會安全網，蔡英文承諾，會持續增加公部門、社工相關的專業人員，今年將新增超過5000人，也會補充私部門、社工1454人，減輕社工的負荷，提升保障弱勢家庭的量能。

另外，蔡英文也提到，在去年，育兒津貼加碼後，今年8月還會再加碼到5000元，公共化幼兒元目標提前達標，取年提供公共化、非營利、準公共化幼兒園的園所數已經大幅成長，家長反映抽到公幼的機會只有3成，現在已經提高到6成，可以進入平價優質的幼兒園。

蔡英文表示，去年母親節，我說政府要當家長的神隊友，今年，產假、產檢假會增加到7天，而且配偶也可以請陪產檢假，將持續檢討增加補助，強化各方面的措施，降低養兒育女的負擔，0到6歲國家跟你一起養，我們說到就一定做到。