2022台中跨年中央公園開唱　「180秒煙火」閃耀夜空人潮移動了

▲台中今年跨年晚會在水湳中央公園舉辦，不少民眾已陸續進場。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

2022年台中跨年晚會今晚7時在水湳中央公園熱血開唱，最後倒數將有180秒煙火施放，周邊也在下午4點開始進行交通管制，市府已規劃4條免費接駁路線及周邊共4處汽機車停車場，歡迎民眾共襄盛舉，迎接2022年到來。

今年跨年晚會在水湳中央公園舉辦，活動場地幅員廣闊，晚上七點半前交通狀況大致良好。另外，為便利民眾前往會場，交通局提供市政府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線共4條免費接駁路線，從各接駁站前往會場的發車時間為17：00至23：30；回程發車時間為22：00至隔日01：30，班距約10至15分鐘一班車，採坐滿即開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通局表示，搭乘高鐵的民眾可在台中站下車後，轉乘捷運至市政府站（1號出口）出站後右轉，依循現場指標搭乘「市政府線」接駁車至會場；搭乘台鐵的民眾可在松竹車站下車後，出站右轉依循指標步行至軍福十九路／南興路口搭乘「松竹線」接駁車至會場；搭乘國道客運的民眾可在台中秋紅谷下車後，步行至市政北七路／朝富路口搭乘「秋紅谷線」接駁車至會場。另配合活動結束時間，市區公車23、54、61、82、108、300、303、304、525及綠1等10條公車路線，也將延後收班時間疏運參加跨年活動的民眾，讓大家可以放心跨年、安全返家。

▲晚會最後倒數將有180秒煙火施放 。（圖／民眾提供）

交通局指出，如果想要自行開車或騎車前往的民眾，市府在會場南、北側共規劃3處汽車及1處機車的免費停車場，妥善分流車輛動線，避免交通打結。行駛國道1號（下中清交流道）、台74線（下北屯一交流道）及環中路從會場北側來的民眾，可將車輛停放在水湳轉運中心停車場，停車後步行至經貿九路／中科路口搭乘「北水湳線」接駁車抵達會場；行駛市區道路從會場南側來的民眾，可將車輛停放在創研22停車場及創研26停車場，再步行約10分鐘至會場。騎乘機車的民眾，市府在會場東北側（啟航路至中科路之間）規劃1處機車停放區，提供約4100個機車格位，方便民眾停車後步行抵達會場，歡迎多加利用。