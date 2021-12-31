討錢不成竟要命！狠心弟靠姊接濟竟下毒手　男友急飆4.3km救不回

▲台中大肚弟揮刀刺殺姊。（圖／記者鄧木卿攝）



記者游瓊華、白珈陽、林冠吟／台中報導

台中大肚31日上午驚傳命案！45歲周姓女子被人發現倒臥路旁，胸口還有刀傷，緊急送醫後仍不治。警方追查發現，周女弟弟涉有重嫌將他逮捕。據了解，周男因向周女要錢買毒被拒，一氣之下竟將姊姊捅死，而周男的鄰居也透露，周男依靠打零工維生，還結交了一群狐朋狗友，平時多依賴姊姊給他的物資過活，未料卻死在狠心弟手上。

45歲的周姓女子周男為姊弟關係，且弟弟曾有過多次家暴紀錄。31日上午，周女被人發現倒臥在路旁，且胸口還有刀傷，緊急送醫後仍宣告不治；警方循線追查後發現，認為周女的弟弟涉有重嫌，初步調查，應是周男早上吸毒後向周女要錢買毒被拒，2人因而爆發衝突，周男一氣之下，竟持水果刀怒捅姊姊。

而姊姊的通緝犯男友在旁目睹全程，見周女受傷後，急忙將周女運上機車，騎乘4.3公里想送醫求救，惟周女因失血過多全身癱軟，在送醫途中不斷摔落機車，男友不斷試圖攙扶周女，但2人仍雙雙摔落在地，最後周男因擔心自己通緝犯的身分曝光，緊急攔下後方來車，請求熱心民眾幫忙將周女送醫後，便逃離現場，才讓整起案件曝光。

▲台中女遭刺殺，被丟包畫面曝 。（圖／記者鄧木卿翻攝）



根據鄰居說法，周男平時住在兇屋處，沒和姊姊住在一起，但姊姊常會過來探望；周男所住的兇屋處為親戚留給姊弟倆的房子，但該處沒水沒電，周男平時又僅依靠打零工維生，收入相當不穩定，多依靠姊姊接濟的物資過活。

▲周男平時沒和姊姊住在一起，其住在親戚留給他們的房子，但屋內卻沒水沒電，周男多依靠姊姊接濟。（圖／記者白珈陽翻攝）



▲鄰居指出，周男偶爾會再空地上吸食強力膠。（圖／記者白珈陽翻攝）



鄰居指出，周男平時和鄰居的互動普通，但偶爾會發酒瘋，也曾恐嚇過鄰居「給你死」，只是周男的生活習慣不佳，因而結交不少狐朋狗友，而這些朋友多數也居無定所，常會來周男的住處投靠周男。周男自己平時爾也會到住處數公尺外的空地上吸食強力膠，未料這次周男一氣之下竟將常接濟他的姊姊殺死。