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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回顧2021！1.4萬人染疫、961架次共機擾台　太魯閣號與城中城奪95命

▲太魯閣號408車次出軌事故。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲太魯閣號408車次出軌事故。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

再幾小時即將迎接2022，但今年你過得好嗎？受到新冠肺炎衝擊，全國進入2個月的防疫三級警戒，幾百人染疫亡；美中新冷戰局勢下，共機擾台次數創紀錄，另太魯閣號出軌事故及城中城大火震撼社會。有憂就有喜，中華隊締造了歷年奧運最佳成績，凝聚了國人團結向心力。《東森新媒體ETtoday》帶您用數字回顧2021年國內大事件。

太魯閣號408車次出軌　49死、231傷

4月2日清明連假首日，自樹林車站開往台東車站的太魯閣號408車次，於上午9時28分進入花蓮縣清水隧道前，以時速130公里撞上翻落至軌道上的工程車而車頭偏向出軌，列車擠壓進入隧道內且持續互撞隧道牆面，導致49人罹難、213人受傷，是自1948年來死傷最嚴重的鐵路事故。

全台1139萬戶次停電　歷時逾5小時恢復

高雄市路竹區路北超高壓變電所工作人員5月13日於驗收設備時，因人員錯誤地開啟不正確的隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事故，電壓驟降，進而讓興達發電廠4部燃煤機組跳機損失供電量約220萬瓩；在頻率驟降下，電網自動保護機制啟動造成部分用戶停電，當時國家級警報大響，嚇到不少人。

台電評估短時間內無法立即復電，為維繫電力系統安全穩定，自下午3時起執行緊急分區輪流停電，並於晚間8時恢復。此次停電影響400萬戶、1139萬戶次停電。事後經濟部懲處15人。

▲台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

2個月三級警戒　全國今年1.3萬人染疫、843人病逝

台灣在經歷衛福部桃園醫院群聚案事件後，4月20日華航諾富特飯店出現群聚感染，幾天後全館清消，防疫指揮官陳時中更親自坐鎮。然而，接續單日本土確診達雙位數，宜蘭遊藝場、新北蘆洲社區、台北萬華茶藝館皆出現群聚感染。

5月15日單日本土確診首次達百位數，共180例，行政院長蘇貞昌與陳時中上午召開緊急記者會，宣布雙北進入三級警戒2周。接著幾天單日確診數皆破百，指揮中心5月19日宣布全國進入三級警戒，自此直到7月27日降為二級警戒。

根據中央流行疫情指揮中心統計，全國至今累計共1萬7029個確診個案，其中有1萬4600例本土病例，另有850人死亡。若扣除2020年的統計，2021年共約1.4萬個本土個案、843人染疫病逝。

▲戴姿穎、郭婞淳、「麟洋配」李洋、王齊麟。（合成圖／路透）

▲戴姿穎、郭婞淳、「麟洋配」李洋、王齊麟。（合成圖／路透）

中華隊亮眼東京奧運　2金4銀6銅史上最佳

延宕1年舉行的東京奧運於7月23日至8月8日舉辦，期間從柔道國手楊勇緯在賽事首日奪得銀牌「揭序」後，中華隊共奪得2金4銀6銅「史上最佳」成績。包括：「舉重女神」郭婞淳59公斤量級金牌、「麟洋配」李洋、王齊麟首面羽球金牌、「世界球后」戴資穎在「萬人關注」下奪羽球個人賽銀牌、「鞍馬王子」李智凱靠「湯瑪斯迴旋」奪銀，以及「國民乖孫」林昀儒與鄭怡靜拿下桌球混雙銅牌。

金牌
郭婞淳（舉重）、李洋／王齊麟（羽球）。

銀牌
楊勇緯（柔道）、湯智鈞／魏均珩／鄧宇成（射箭）、李智凱（體操）、戴資穎（羽球）。

銅牌
羅嘉翎（跆拳道）、林昀儒／鄭怡靜（桌球）、陳玟卉（舉重）、 潘政琮（高球）、黃筱雯（拳擊）、文姿云（空手道）。

▲高雄城中城大火。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄城中城大火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

城中城惡火46死、43傷　26年來最嚴重火災事故

位在高雄市鹽埕區的「城中城」，於10月14日凌晨2時54分發生火災，警消獲報後緊急動員139輛各式消防車、救護車救災，火勢直到早上7時17分才完全撲滅，共釀46死43傷，是台灣26年來最嚴重的火災事故，亦是台灣戰後史上死亡人數第二多的建築物火災。

▲王浩宇、陳柏惟、黃捷。（合併圖／ETtoday資料照、記者林敬旻攝、記者李毓康攝）

▲王浩宇、陳柏惟、黃捷。（合併圖／ETtoday資料照、記者林敬旻攝、記者李毓康攝）

3場直轄市民代罷免投票　「倒宇」、「刪Q」成功

1月16日進行民進黨桃園市議員王浩宇罷免投票案，最終8萬4582張同意票、7128張不同意票，且通過罷免門檻，通過「倒宇」，成為我國史上首件通過的直轄市議員罷免案。不到一個月，無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票於2月5日登場，5萬5621張同意票不敵6萬5391張不同意票，宣告「罷捷」失敗。

時任台灣基進立委陳柏惟罷免案10月23日投票，在國民黨積極動員下，最終結果為7萬7899張同意票、7萬3433張不同意票，投票率高達51.72％；由於有效同意票多於不同意票，且超過台中第二選區選舉人總人數四分之一以上，亦即7萬3744票，通過「刪Q」，陳柏惟成我國史上第一位被罷免成功的立法委員。

▲共機運-8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

▲共機運-8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

共機逾961架次擾台破紀錄　單日曾來56架次引美歐關注

兩岸關係越趨緊張，根據長期關注共機動態的臉書粉專「西南空域」12月31日下午指出，國防部公布2021年累計進入我空域238天，958架次，本月已公布83架次。若加上國防部傍晚公布的公開資料，31日日間共有3架次共機闖我西南空域，2021年應超過961架次共機擾台。

國防部指出，31日擾台共機為殲-16機2架次、運-8技偵機1架次。另外，根據紀錄，共機單日闖我ADIZ架次數最高是在10月4日的56架次，包括殲-16機38架次、轟-6機12架次及蘇愷-30機2架次；其次依序是10月2日39架次、10月1日38架次。

國防部長邱國正10月時曾說，現今兩岸局勢是他從軍40年來最嚴峻的時候。但對於共機頻反擾台，中國國防部嗆聲架次「只會多、不會少」。

值得注意的是，10月1日至10月5日共150架次機擾台，讓美國、歐盟等西方國家更加正視日益緊張的台海局勢。美國總統拜登10月5日被媒體問到共機頻擾台事情，表示自己曾與中國國家主席習近平談到台灣議題，兩人同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），他也明確表明除遵守協議外，習近平不應做其他事。

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