「教室11盞燈關4盞」剩幾盞　學生秒答7！真相一把火

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

到底是數學題，還是國文題？日前一道數學題在微博引發討論，題目淺顯易懂「教室裡有11盞燈，關了4盞燈，請問教室裡還有幾盞燈？」只見孩子寫下公式「11-4=7」的答案後，老師卻直接畫上X並扣分，讓一票家長困惑了。

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▲數學題引發眾怒。（圖／翻攝微博）



其實這是文字邏輯的陷阱題，正確答案依舊是「11盞燈」才對。原因是不論關了幾盞燈，教室永遠有11盞燈存在，而出題者真正用意，並非考驗孩子的算術能力，而是考驗孩子思維邏輯能力和思維縝密的能力。

彷彿是整人題目般，有網友白眼抱怨，「『關』是什麼意思？老師的邏輯清楚嗎？電學上的開關還是把燈臺關進不同的房間？題目自己出的意喻不明，純粹為了賣弄，這種題目很沒意義」、「題目是好，但應該考歸類思考的方面」、「是硬拗然後說邏輯」、「這不是數學問題，而是國文問題」、「學校應增加一門腦筋急轉彎的課」。

過去也有類似題目《小一數學「10人公車走7人剩幾人？」 全班被考倒...家長不爽》，大陸搜狐粉專「小哈談教育」日前發文表示，家長分享國小一年級兒子的數學題，題目為「公車載客量上限10人，下車7個人後，車上還剩幾人？」結果全班都回答「3人」，全被老師打錯，令該名家長相當不解。

事後老師解釋，若單純用數字運算，得到10減7剩下3的答案並沒有錯，但這題必須把司機也給算進去，並非單純的減法，所以結果為10減7加1，答案是車上最後剩下4人。對於老師的說法令不少家長無法接受，網友也認為學生程度僅有小一，不該在數學題中加入邏輯問題。