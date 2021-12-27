北市明星國中2老師頻搬家！基隆宜蘭到處跑　藏12年秘密曝光

▲台北地檢署接獲檢舉，某國中2名老師涉嫌詐領教職員交通補助費。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市中正區某明星級國中曾姓、黃姓2人為老師，因為發現只要拿出水、電費單據，就可以報領政府補助教職員的交通費，涉嫌從2008年起，謊稱住在基隆、宜蘭，各詐領補助8萬多元、近14萬元，直到去年遭檢舉明明都住在學校附近後，2位老師都坦承犯行，並繳回犯罪所得，台北地檢署27日依詐欺罪起訴曾、黃2人。

政府因體恤功力教職人員辛勞，規定通勤距離超過一定範圍，可依距離給予數十甚至上百元補助，黃姓男老師為貪圖利益，從2008年起，向住得比較遠的親友索討水、電費單據，作為居住地證明，向學校請款，黃男並將這個撇步告訴曾姓女老師一起詐領補助。

不過因為親友住的都是租來的房子，隔沒多久總有搬家的時候，所以黃、曾也不得不另外再找距離適當的親友投靠，再向校方佯稱搬遷，最遠的時候，曾女甚至佯稱從宜蘭縣到台北通勤上班。

有民眾發現2人請領交通補助狀況異常而提出檢舉，檢察官調查2人過去的「住居地」，結果屋主根本不認識這2位老師，才發現是實際居住的親友提供掩護，2名老師到案後，見證據確鑿，認罪並繳回犯罪所得，檢察官依法提起公訴，並請求法院考量他們犯後態度良好，從輕量刑。

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