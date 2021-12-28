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小一數學「10人公車走7人剩幾人？」　全班被考倒...家長不爽

中國一道小學數學題引起網友熱議。（示意圖，Pexels）

▲大陸一道小學數學題引起網友熱議。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

華人的填鴨式教育一直以來遭受批評，被認為無法訓練邏輯思考，導致學生沒辦法舉一反三。大陸一名家長日前分享一道小學數學題，題目為公車上載有10名乘客，7人下車後車上還剩幾人？結果考倒全班50名學生，引起網友熱議。

大陸搜狐粉專「小哈談教育」日前發文表示，家長分享國小一年級兒子的數學題，題目為「公車載客量上限10人，下車7個人後，車上還剩幾人？」結果全班都回答「3人」，全被老師打錯，令該名家長相當不解。

事後老師解釋，若單純用數字運算，得到10減7剩下3的答案並沒有錯，但這題必須把司機也給算進去，並非單純的減法，所以結果為10減7加1，答案是車上最後剩下4人。

但老師的說法令不少家長無法接受，網友也認為學生程度僅有小一，不該在數學題中加入邏輯問題，「這是智力題，不是數學題」、「小學一年級面對這種邏輯問題還不夠成熟」、「硬要考，這是什麼鬼題目」、「應該寫原本車上有幾人，而非上限人數吧！」、「文字遊戲」；不過也有人持不同意見，認為這樣出題有助於學生思考，也算是給大家上了一課。


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