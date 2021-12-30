排骨便當75元被嫌太盤？屏東女「PO文公審」開戰老闆　網打臉罵翻

▲屏東這盒便當75元算貴嗎？（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

全台物價上漲，台北的便當隨便都要破百，南部一個排骨便當75元算貴嗎？屏東一名女子抱怨，她昨天買了排骨便當，2樣配菜、半顆鹹蛋配上一片排骨，這樣要價75元，她氣到PO文公審，質疑老闆把她當盤子在坑，結果反而被網友們噓爆。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出照片，這盒便當有半碗飯、一片排骨、炒菠菜、蒼蠅頭以及半顆鹹蛋，看上去是一盒中規中矩的排骨便當，但原PO結帳時大吃一驚，「這樣的便當要75元，是不是妳家女兒嫁妝與妳兒子的彩禮、妳住養老院的費用、妳的房租、員工的工錢，都找我要啊！」

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原PO指出，她住在物價相對便宜的屏東，一個便當75元她實在無法接受，菜色又不是特別高級，懷疑老闆把她當成盤子，氣到拍下來PO網公審，但網友看了一面倒打臉。

▲網友普遍認為價格很合理。（圖／翻攝自爆怨2公社）



網友指出，即使位在屏東，一個排骨便當75元也很合理，這價格在台北根本買不到，是原PO吃米不知米價，「台北很多便當店都90以上了…還是超商便當你也可以看看價格…75不錯了啦」、「鹹蛋5塊、波菜10塊、韭菜10塊、白飯10塊、豬排40，很便宜了好嗎」、「你是不是從80年代穿越時空過來的」、「你也太苛了吧」、「妳如果知道現在滿漢大餐1碗多少錢就不會嫌貴了」。