6歲「無手腳男孩」和警察成朋友　主動搭訕：以後想跟你一樣！

▲漢姆費瑞斯和塞弗霍爾德展現好交情。（圖／翻攝自Facebook／Duluth Police Department）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國喬治亞州的6歲男孩漢姆費瑞斯（Harrison Humphries）出生就沒有手腳，立志長大後成為警察，某天在路上和身為警察的塞弗霍爾德（Rolf Seiferheld）搭話，「我以後也想當警察」，因為有共同的理想，從此變為無話不談的好朋友，並約好每週在巡邏時見面。

根據《11 ALIVE》報導，漢姆費瑞斯和塞弗霍爾德幾個月前在路上相遇，漢姆費瑞斯主動搭訕，「我以後想當警察，幫助人們變得更好」。塞弗霍爾德聽完非常驚訝，因為和自己的理念相同，於是兩人一拍即合，他也決定幫助這位6歲小朋友達成夢想。

他們相約每週五在塞弗霍爾德巡邏時見面，他不僅耐心分享工作經驗，也給漢姆費瑞斯介紹身上的裝備，完全沒有因為對方是個無手腳的小孩而瞧不起，一直以平等的方式對待。

漢姆費瑞斯的母親塔拉（Tara）表示，「沒有多少人願意花時間，或者有時他們會感到害怕」，因此特別感謝塞弗霍爾德。

她也透露，漢姆費瑞斯出生時，醫生認定永遠無法走路，生活也不能自理，但事實證明他錯了，「漢姆費瑞斯學習用腳做任何事，所以他刷牙，刷頭髮，試著穿好衣服，想成為一名偵探，或者主管警察」。