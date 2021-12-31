三星西安廠停工暫停報價　美光封測廠力成產能降50%

▲三星電子西安廠。（圖／翻攝中國三星微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸西安疫情導致城市停擺，各級產業皆受到不同程度的影響。其中，生產NAND Flash為主的三星西安廠今（31）日宣布，將暫時調整中國西安工廠的運營，盡可能保護員工的安全。此外，與美光合資在西安建廠的封測廠力成也調整產能至50％，對2022年1月的營運狀況產生些許影響。

▲三星西安廠以生產NAND Flash晶片為主。（圖／翻攝中國三星微博）

《財聯社》報導，三星電子向客戶發函通知，預計NAND產品製造能力可能會受到西安疫情影響，並暫時停止報價，NAND價格上漲的市場氛圍持續醖釀。

據了解，三星在西安以生產NAND Flash為主，一期月產能約12萬片，二期月產能約13萬片，共佔該公司NAND Flash產能42.3%，全球產能的15.3%。此外，三星仍持續在西安擴建廠區，將在大陸建立96層V-NAND生產基地，不過，這項計畫也因疫情而暫時延遲。

▲位於西安的半導體封測廠力成。（圖／翻攝微博）

至於封測廠力成則是為防範員工所居住的社區有確診病例出現，已先行安排員工赴旅館安置，目前產能利用率為40%至50%，對2022年1月的營運產生部分影響。

力成西安廠主要是生產標準型存儲器，約佔整體營收5%，因此，整體影響還得視疫情變化決定，外界將持續觀察產能的變化。