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路透統計：俄羅斯「飆破65.8萬人」新冠病歿　躍居全球第2多

▲▼俄羅斯疫情,俄國疫情,新冠肺炎,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國新冠病逝患者躍居全球第二。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科30日綜合外電報導

根據俄羅斯國家統計單位數據與《路透社》計算結果，俄國累計已逾65萬8000人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病故，超越巴西成為全球染疫病歿人數第2高的國家，僅次於美國。俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）並指出，11月有8萬7527人死因與冠狀病毒有關，是疫情開始後俄國最多人病故的一個月。

《路透社》以俄羅斯聯邦統計局截至11月底的數據，加上俄國防疫任務小組12月的資料為基礎進行計算。結果顯示，俄國整體染疫病故人數來到65萬8634人，超越巴西的61萬8800死。

根據《路透社》統計，美國染疫病故人數共82萬5663人，依然是全球最多，但美國人口是俄國的兩倍多。《路透社》計算結果也顯示，自2020年4月疫情開始後，至今年11月底為止，俄國的死亡人數比起2015至2019年的平均值，還要高出83萬5000多人。

▲▼俄羅斯疫情,俄國疫情,新冠肺炎,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國民眾接種國產Sputnik V疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

若干流行病學家表示，計算超量死亡人數才是評估疫情真正衝擊的最佳方式。

目前為止，俄國病故人數尚未受到Omicron變異株影響，主要是因10月、11月病例激增所引起。當局認為當時疫情升溫得歸咎於Delta變異株，以及疫苗接種計畫進展緩慢。

3名政界人士告訴《路透社》，俄羅斯明年初準備面臨新一波主要由Omicron變異株引發的疫情。Omicron變異株具高度傳染力，近幾週讓市場和議員們惶惶不安。一名與克里姆林宮關係緊密的消息人士說，當局預期1、2月會有新一波疫情，單日確診可能超過5萬例。兩名地方政府消息人士也表示，政府會議上已討論到明年初可能出現新一波疫情。

俄國單日確診數11月初達到4萬1335例高峰後持續下降。雖然當局尚未祭出全面防疫限制來對抗Omicron擴散，仍在新年長假前呼籲民眾謹慎防疫。

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