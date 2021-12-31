美俄領袖本月2度通話「談判烏克蘭局勢」　普丁：美方制裁是大錯

▲美國總統拜登30日晚間與俄羅斯總統普丁進行通話。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統拜登、俄羅斯總統普丁30日晚間進行50分鐘通話，成為2人本月第二度對談。拜登表示，希望俄軍減少在烏克蘭邊境的軍事集結，若莫斯科執意入侵，他將施以前所未有的嚴厲制裁；普丁表示，如果華府這麼做，將進一步釀成「巨大錯誤」，最終導致兩國關係徹底破裂。

CNN、《路透社》報導，拜登及普丁12月7日就曾召開視訊會議，承諾重啟外交談判；30日的通話由俄方發起，被雙方官員形容為「嚴肅且實質性的」討論，雖然沒有取得具體的重大突破，卻為1月的外交會晤設立基調。但是，普丁似乎仍無透露出撤兵意圖。

美方官員表示，拜登向普丁提供2條路徑，其一是外交路徑，要求莫斯科緩解局勢，其二著重透過制裁威懾俄方，阻斷俄羅斯與全球經濟金融體系的聯繫、加強美軍在北約國家東側的駐軍、對烏克蘭加大軍事援助等等。至於華府將選擇哪個選項，「取決於俄羅斯未來一段時間的行動」，若莫斯科繼續區域侵略行動，將有「嚴重代價及後果」。

▲10月以來，俄羅斯軍隊在西部邊境及克里米亞多地集結重兵。（圖／路透）

克里姆林宮外交顧問烏沙科夫（Yury Ushakov）表示，本次通話為未來的談判創造了「良好的背景」，普丁也嚴正回應了華府的制裁威脅，「在過去30年裡，我們犯了很多這樣的錯誤。我建議不要再次犯錯。」白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，「總統拜登重申，唯有在局勢緩節而非升級的環境下，這些對話才能取得實質性進展。」

2014年，俄羅斯併吞克里米亞，持續支持烏克蘭東部分離主義份子的叛亂，過去2個月以來，又在烏克蘭邊境集結重兵數萬人，引發再度舉兵入侵的擔憂。但是，莫斯科始終否認有意進犯，堅稱有權在國土上佈署軍隊。

面臨西方國家的制裁威脅，莫斯科指出，希望獲得安全保證，確保保約不再進一步往東擴張，也不會在烏克蘭及鄰國佈署進犯性軍武。

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