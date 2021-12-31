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「驚喜款美甲」800元！她崩潰PO血淚勸世照　網震撼：第一次看到

▲▼「驚喜款美甲」800元！她崩潰PO血淚勸世照　網震撼：第一次看到。（圖／李小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲李小姐PO出最終成果，直言成品真的超乎她想像。（圖／李小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市一名李小姐近日到新北市永和某美甲店消費，花800元接受所謂的「驚喜款」設計，結果過程中被剪到流血，最終成品更是突破「她的想像」。更令她傻眼的是，業者下個月打算漲價，讓許多網友看完照片相當震驚，忍不住紛紛直呼「這分明是驚嚇款」，引發熱議。

李小姐在臉書PO出2張照片，稱她近日到永和區中正路某家美甲店，但店家手法隨便，還把她剪到流血，更讓她吐血的是，業者號稱「驚喜款」方案，真的突破她的想像，「人生第一次發生這種事，800元買一個教訓...」

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照片中可見，李小姐左手大拇指像沾到立可白，食指看起來有一坨淡紫色液體，所幸其他三指相對正常些，但仍引來網友吐槽「立可白不是這樣用的」、「食指造型是想模擬被門夾到嗎？」、「大拇指跟食指是發生什麼事？」

▲▼「驚喜款美甲」800元！她崩潰PO血淚勸世照　網震撼：第一次看到。（圖／李小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

下一張再看右手，大拇指上則有不明液珠，小拇指則像沾到菜渣，配上無名指上的「皮蛋」造型，讓網友都滿頭問號「大拇指上是你的淚水嗎，我看見了」、「這是香菜跟皮蛋吧」、「小拇指沾到哇沙米？」、「妳的眼淚滴到大拇指上了」

▲▼「驚喜款美甲」800元！她崩潰PO血淚勸世照　網震撼：第一次看到。（圖／李小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

李姓女子說，聽說業者2022年1月要調回原價到1000多元，「我的天，這種品質還可以調升價格，我做完當天直接找別間卸掉重做...」

慘況曝光後，短短2天有超過1200次分享、1300則留言。許多人紛紛留言，「這是認真的嗎」、「真的是一分錢一分貨」、「太可怕了，我可能看到她做完第一指就喊停了」、「我自己隨便塗都比這個好」、「原來我可以開美甲店了」、「這樣都能做生意」、「藝術限制了我的想像！」

另外，還有網友找到店家IG，「去IG看了一下其他驚嚇款的作品，妳這個絕對是裡面最慘的...」、「它在精選裡面說喜歡小眾口味的怪怪指甲，可能店家把它當作一種風格了，但真的是不敢恭維...現實生活上挺少人能接受這麼前衛的風格吧！」

對此，李小姐也回應，她不僅僅只是在乎樣式不如預期，或介意這800元，而是認為店家若技術不足，根本不該出來開店，「如果是新手，不是應該等技術成熟再開店操作客人嗎？把客人當實驗品是什麼意思？再來，幫客人擦藥已經有觸法的疑慮，這應該是專業美甲師應該要知道的事情。」

▼有網友發現，店家偏好小眾的「怪怪指甲」，還提醒「膽子夠大再來預約」。（圖／翻攝自店家IG）

▲▼「驚喜款美甲」800元！她崩潰PO血淚勸世照　網震撼：第一次看到。（圖／翻攝自IG）

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