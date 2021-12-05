花近千元做極簡美甲！造型像「指甲卡垢」　她氣：都說我沒洗乾淨

▲原PO花了近千元做的美甲，卻被大家誤會是「手沒洗乾淨」。（圖／翻攝自《爆笑公社》）

記者謝欣辰／綜合報導

「美甲」已成為時下女生最愛做的美容之一，但若沒討論好造型，就可能一不小心就鬧出笑話。一位女網友在《爆笑公社》貼出一張照片，表示自己做了美甲，不料大家看到後竟都誤會「我手沒洗乾淨」。

原PO表示，自己花800元做了新的美甲，卻被身邊的人說是「手沒洗乾淨」，只見原PO貼出的手部特寫，應是想參考近期最流行的「法式款式」，不同於一般在整片指甲區域上鮮豔色做造型，而是類似只在甲床之外的指甲區域擦上指甲油，由圖可見，原PO選擇用淺粉色的指甲油彩繪甲床的部分，以深色指甲油彩繪指甲前緣的部分，整體極簡的造型，從遠處看竟真的激似「指甲卡垢」。

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貼文不到一天，立即引來近千則留言，網友們熱烈討論，「這是你選的嗎？如果不是自己選的我會打爆美甲師」，「跟我做園藝沒戴手套一樣效果」，「看起來好髒」，「妳跑去玩沙吼」，「是不是指甲插到泥土」，「去修車就會有了還有錢領」。

也有不少網友安慰原PO，「花錢就是要人家看的，妳做到了詢問力了，值了」，「800贏得大家都注目，賺到」，「你下次用圓方型試試，看起來會比較好」，「沒事，這還不是我看過最雷的」。