看了就想逃！網友最討厭的蔬菜是它　茄子苦瓜排名第2、3名

▲陽光皇后的香菜芋頭披薩。（圖／陽光皇后提供）

記者黃士原／台北報導

天天攝取適當蔬果的份量，可促進身體健康及預防慢性疾病。不過，有些人就無法接受特定的蔬菜味道與口感，每每看到都想趕緊挑掉。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近三個月內網友提及排斥之「蔬菜」話題，統計調查網友熱議的討厭蔬菜種類。

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▲網友最害怕的蔬菜 TOP8 網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

觀察網友「最害怕的蔬菜」討論可以發現，「香菜」高居聲量第一名，許多網友表示香菜名字取錯了，提到「香菜到底哪裡香，很臭」、「味道吃起來很像肥皂」、「有蟲味」等等，認為香菜的味道與食物不搭，直呼完全無法接受，相關話題引起熱烈討論。

▲茄子除富含各種維生素及礦物質，且富含膳食纖維，是屬於高營養密度的食物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「茄子」則是因為吃法受到熱議，有網友說到「便當內的茄子，都煮到軟軟的很噁心」，表示煮熟的茄子的口感「很像肥肉」而難以接受，然而也有人認為關鍵是料理的方式，表示「(茄子)會炸的很好吃，不會炸的就超油、很噁心」、「烤茄子很好吃」、「不要煮的軟爛軟爛其實很好吃」等。

▲苦瓜營養價值高。（圖／記者許展溢攝）

同樣以氣味而令人無法接受的「苦瓜」、「韭菜」也有許多討論，提到「苦瓜就是苦啊，到底怎麼吃」；而韭菜時常作為水餃的內餡，引起民眾疑問「到底哪裡好吃，嘴巴味道都揮之不去欸」、「吃完臭一整天」。而日本料理中常見的配菜「紅蘿蔔」、「秋葵」、「青椒」，也令不少網友不敢恭維，紛紛表示「紅蘿蔔好生，真的不行」、「秋葵那個黏黏的液超可怕」，直言真的無法接受它們的存在。