　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看了就想逃！網友最討厭的蔬菜是它　茄子苦瓜排名第2、3名

▲再度挑戰大家味蕾！陽光皇后11/15推出香菜芋頭披薩。（圖／陽光皇后提供）

▲陽光皇后的香菜芋頭披薩。（圖／陽光皇后提供）

記者黃士原／台北報導

天天攝取適當蔬果的份量，可促進身體健康及預防慢性疾病。不過，有些人就無法接受特定的蔬菜味道與口感，每每看到都想趕緊挑掉。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近三個月內網友提及排斥之「蔬菜」話題，統計調查網友熱議的討厭蔬菜種類。

▲最害怕的蔬菜 TOP8 網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友最害怕的蔬菜 TOP8 網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

觀察網友「最害怕的蔬菜」討論可以發現，「香菜」高居聲量第一名，許多網友表示香菜名字取錯了，提到「香菜到底哪裡香，很臭」、「味道吃起來很像肥皂」、「有蟲味」等等，認為香菜的味道與食物不搭，直呼完全無法接受，相關話題引起熱烈討論。

▲茄子除富含各種維生素及礦物質，且富含膳食纖維，是屬於高營養密度的食物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「茄子」則是因為吃法受到熱議，有網友說到「便當內的茄子，都煮到軟軟的很噁心」，表示煮熟的茄子的口感「很像肥肉」而難以接受，然而也有人認為關鍵是料理的方式，表示「(茄子)會炸的很好吃，不會炸的就超油、很噁心」、「烤茄子很好吃」、「不要煮的軟爛軟爛其實很好吃」等。

▲苦瓜營養價值高。（圖／記者許展溢攝）

同樣以氣味而令人無法接受的「苦瓜」、「韭菜」也有許多討論，提到「苦瓜就是苦啊，到底怎麼吃」；而韭菜時常作為水餃的內餡，引起民眾疑問「到底哪裡好吃，嘴巴味道都揮之不去欸」、「吃完臭一整天」。而日本料理中常見的配菜「紅蘿蔔」、「秋葵」、「青椒」，也令不少網友不敢恭維，紛紛表示「紅蘿蔔好生，真的不行」、「秋葵那個黏黏的液超可怕」，直言真的無法接受它們的存在。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
中職明年4月2日開幕戰　季後賽新制度出爐
家長氣喊「陪瑞莎受訪一天只有500」　女主播揭圈內殘酷真相
他海邊玩水「泳褲突溶解」　低頭驚見整根露出崩潰
瑞莎給5萬被嫌太少　他抖內幕力挺：免費都合理
「窮人都先看標價！」櫃姐分析1舉動　網：完全命中
獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公淚崩：怎麼幫他們
期貨副理吸金1.3億！　30教友被騙求情「寬恕她」
19歲妹聲音沙啞　喉嚨一照「炸整片菜花田」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

崑大資工系吳翰彰不畏逆境翻轉人生　榮獲第5屆鴻海獎學鯨

看了就想逃！網友最討厭的蔬菜是它　茄子苦瓜排名第2、3名

為偏鄉挹注圖書資源　中華醫大鄭博真教授贈創作繪本給16所國小、幼兒園

LINE精選16款貼圖！　「限時5折」快下載

客家人秒懂！「掉兩枚紙板」他曬一張照好謎　千人搶答：超常講的

「窮人都先看標價！」客人1動作櫃姐看破不會買　網：慘了完全命中

想追曙光去這4區！元旦探13°C「東雨西晴」　溫度變化曲線圖出爐

小七印明信片！意外釣出「隱藏版服務」　網喊長知識：賺到了

木曜一日系列「哪集無法被超越」？　鄉民推爆它：最頂了

減輕家長負擔　教長曝明年學前教育預算502億、育兒津貼再加碼

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

百年古厝破洞無力修4口擠5坪房　義工打造新屋助少女一家過好年

崑大資工系吳翰彰不畏逆境翻轉人生　榮獲第5屆鴻海獎學鯨

看了就想逃！網友最討厭的蔬菜是它　茄子苦瓜排名第2、3名

為偏鄉挹注圖書資源　中華醫大鄭博真教授贈創作繪本給16所國小、幼兒園

LINE精選16款貼圖！　「限時5折」快下載

客家人秒懂！「掉兩枚紙板」他曬一張照好謎　千人搶答：超常講的

「窮人都先看標價！」客人1動作櫃姐看破不會買　網：慘了完全命中

想追曙光去這4區！元旦探13°C「東雨西晴」　溫度變化曲線圖出爐

小七印明信片！意外釣出「隱藏版服務」　網喊長知識：賺到了

木曜一日系列「哪集無法被超越」？　鄉民推爆它：最頂了

減輕家長負擔　教長曝明年學前教育預算502億、育兒津貼再加碼

樹德科大「高規格禮遇」　演員張瑞竹棄出國行程

納豆「波浪捲髮＋嬌羞臉」演媽媽桑！　釣出《華燈》林心如嗆聲

成海瑠奈爆偷吃確定引退、偶像大師角色遭換　網轟：LiSA老公都沒事

黑蘭嬌火紅泳衣挖洞炸超巨半球　賴慧如一轉身辣露屁股蛋

直播主幕後工作曝光　高山峰險遭2公尺高貨箱砸中

中職明年4月2日開幕戰　季後賽新制度出爐

《蜘蛛人》湯姆霍蘭德傳「片酬漲至8位數」！新生代最強躍一線男星

人力資源發展楷模　雲嘉南分署二單位獲「國家人才發展獎」

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」！衛生紙限時8天特價　優惠一次看

二軍很難達成投、打排行榜　中職修改達標門檻

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

好市多買65吋電視「搭公車扛回家」很寒酸！網卻推爆

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

小粉紅月薪3000很驕傲　館長驚：在台灣會死耶

孔二小姐「極密千萬遺產」曝光！　沒人繼承恐充公

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

血型決定你愛喝哪種「咖啡」

高中運動褲改窄「緊到脫不下來」！　2照狂掀回憶殺

交部修法重罰酒駕！交長曝3方向

今變天2地區有雨！冷空氣明接力陪跨年　連假天氣曝

正妹治療師穿基尼逛大街...卡車司機開到失控

foodpanda當機2小時餐廳全關了！業者回應

更多熱門

相關新聞

暗黑蛋餅加「這1料」！他崩潰：茄子蛋歌迷？

暗黑蛋餅加「這1料」！他崩潰：茄子蛋歌迷？

蛋餅幾乎是每個人的早餐首選，常見的口味每種都好吃，但是竟然有店家異想天開，將茄子包在蛋餅裡，做成茄子蛋餅，讓不少網友直呼：「無法接受」，還有人聯想到知名樂團「茄子蛋」，猜測老闆是歌迷，才想出這個創意料理。

7種「網友討厭食物」驚人優點曝　營養師：芋頭助減肥

7種「網友討厭食物」驚人優點曝　營養師：芋頭助減肥

耶誕城「爆漿肥茄子」被妹子包圍

耶誕城「爆漿肥茄子」被妹子包圍

恐怖100倍！香菜控「驚見1道菜」也怕爆

恐怖100倍！香菜控「驚見1道菜」也怕爆

地雷配菜Top3！網點名「大魔王」最難吃

地雷配菜Top3！網點名「大魔王」最難吃

關鍵字：

香菜茄子苦瓜

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

溫妮認了交往「億級男友」！

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

WAKUWAKU JAPAN明年4月停播

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面