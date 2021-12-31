2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富　中獎機率超高

▲2022年即將到來，明年星座生肖運勢大公開。（示意圖／業者提供）

記者邱晟軒／綜合報導

2022年虎年即將到來！清水孟國際塔羅的小孟老師日前特別點名「4大生肖」、「4大星座」，明年中樂透的偏財運將會非常驚人，趕快來看看自己上榜沒？

2022年財運旺爆生肖：

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第四名，屬龍：



2022年屬龍財水充沛，財富能量旺到爆表，幸運色為粉紅色也為桃花顏色，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。



第三名，屬鼠：



屬老鼠的人2022偏財宮位非常旺盛，財氣能不斷湧現，投資運能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大抄，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。



第二名，屬狗：



屬狗的人2022偏財投資宮位亮眼，財星進入偏財宮，你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。



第一名，屬兔：



屬兔的人投資運佳，2022紅色為你的幸運色，財氣能進入你的財寶庫，小孟老師建議你們下注前打開手機觀看火紅色的火燄，或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

▲快來看看自己上榜沒？（圖／取自免費圖庫pixabay）



2022年財運超旺星座：

第四名：牡羊座：



木星順行落在牡羊座的命宮，牡羊座運勢攀升，機會亨通，財氣飽滿。不過要小心7月木星逆行，容易財來財去，要記得存錢。

小孟老師建議牡羊座的朋友們購買彩券前2～3小時，先準備3公克的粗鹽，然後放在塑膠袋，再用小布袋或紅包裝好，放在口袋或皮夾中，先淨化自身磁場約2～3小時再前往購買威力彩。粗鹽是天然海水經陽光照射所之後的結晶，能具有淨化磁場及趕有穢氣的能量，有助於你買彩券時的氣場，提高中獎機率。

第三名：天蠍座



上半年木星分別進入天蠍座的偏財宮，木星代表貴氣好運，能得家人兄弟的運氣。小孟老師建議天蠍座的朋友們，不妨跟家人兄弟姊妹一起合資，有多大買多大，頭獎進口袋，先觀察彩券行附近商家，若設有銀行或銀樓的，最適合了。可先到附近的銀行走走，因為容易吸銀樓或銀行的財氣，幫助自己提升財運，接著再直接走進彩券，有助於提高中獎率。



第二名：雙魚座



上半年木星分別落在雙魚座的命宮，建議雙魚座的朋友們，多找身邊的好朋友合夥來投資彩券，因為此時最適合借朋友的好運，借力使力不費力，增加財運購買力。只要確定朋友有真的拿去買彩券，而不是偷偷收歸已有就行，或是你自己拿去買，接下來就運用宇宙自然法則，觀想著你本來就會中獎，然後就盡量不要一直掛念這些彩券，接下來就等待開獎日即可，很有機會得到宇宙送你的大獎。



第一名：射手座



射手座木星入偏財宮位，木星五行屬木，可以點香火助運，建議您若你想要獲得金錢好運氣可到家附近的土地公廟裡點三柱香拜一下，將想要買彩劵的錢給土地公拜一下，再將錢放到皮夾裡，再前去彩券行購買彩劵，說不定就能擁有好財氣。