　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

漁人碼頭煙火秀交管看這裡！捷運＋公車最方便　違規加強取締

▲▼淡水漁人碼頭跨年煙火秀，淡水警分局實施交通管制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼淡水漁人碼頭跨年煙火秀，淡水警分局實施交通管制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府文化局31日跨年夜在淡水漁人碼頭舉辦「光耀新北1314就愛你跨河煙火」，有13分鐘高空煙火秀，八里左岸、13行文化公園、淡水金色水岸沿線及漁人碼頭都有最佳觀賞區，淡水警分局將進行交通管制，請民眾多利用大眾交通工具前往，並遵守警方疏導措施。

▲▼淡水漁人碼頭跨年煙火秀，淡水警分局實施交通管制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

淡水警方表示，因疫情趨緩，適逢跨年大型煙火秀，此次活動將湧入大批民眾進入淡水區，建議多善用大眾運輸工具，從捷運紅樹林站轉搭輕軌，或從淡水站轉搭紅26公車前往，也可從淡水捷運站步行金色水岸。欣賞淡水河畔的景色，往漁人碼頭途中也有金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、觀海長堤賞鳥區等觀賞煙火地點。

▲▼淡水漁人碼頭跨年煙火秀，淡水警分局實施交通管制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

另外自行駕車的民眾請行駛淡金路、接濱海路前往漁人碼頭，以避開中正東路及中正路壅塞路段。由於漁人碼頭活動會場內停車空間有限，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場、中正路2段及濱海路3段兩側道路供作臨時停車。

當活動結束時，將會有大量車潮，離開的車輛請由第2出口出場，並一律行駛觀海路往淡海路，再接中正路至濱海路，再由淡金路離開。請民眾配合警方交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓活動行人，警方將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。

生火了！連我媽都用到發光

▲▼淡水漁人碼頭跨年煙火秀，淡水警分局實施交通管制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
男名嘴爆「偷約酒店小姐」！　床事細節曝：是不是很厲害
張庭爆「成本4元面膜賣100元」！　狂撈8年住8億豪宅
家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！網狠酸：心裡只有錢
2022要來了！　唐綺陽公開12星座上半年運勢
連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！卸妝全素顏網一看嚇呆
張庭「1詭異情趣」綁死林瑞陽13年　得意：男人都吃這套
快訊／軍公教年終出爐！　多數人領2.5個月
碩士情侶甜蜜照曝！　相戀10年狠心殺父
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國5塞了！南港－石碇「車速不到40km」　午後3大地雷路段出爐

漁人碼頭煙火秀交管看這裡！捷運＋公車最方便　違規加強取締

「教室11盞燈關4盞」剩幾盞　學生秒答7！真相一把火

元旦假期拚賞寒梅！武陵農場截至11點湧千名遊客　車達306輛次

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！網狠酸：心裡只有錢

跨年偷買泡湯券「小三是男的」　她哭挽回！網全挺男方：很可悲

《華燈初上》12星座代表人物公開！她「絕不輕易相信別人」

便當吃到菸頭「求償3萬6」控店家很囂張！老闆喊冤曝真相：太超過

3路段紫爆車速「不到20km」　國道6地雷路段壅塞！

台鐵用「陸製煞車皮」有安全疑慮！交長：有測試但用了才知有問題

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

林瑞陽、張庭涉傳銷！26億資金遭凍結　她拍片「臉皮要厚」…網狂酸：確實

父女住加護...家屬不忍說媽死訊　下周火化「恐無法親送最後一程」

畢書盡獻唱…新娘被迷倒：我要換老公！　躺著打燈光還虧Lulu「人的問題XD」

媽超過5點回家1歲娃「哇哇大罵」　拍桌氣PUPU下秒被討抱改露甜笑

國5塞了！南港－石碇「車速不到40km」　午後3大地雷路段出爐

漁人碼頭煙火秀交管看這裡！捷運＋公車最方便　違規加強取締

「教室11盞燈關4盞」剩幾盞　學生秒答7！真相一把火

元旦假期拚賞寒梅！武陵農場截至11點湧千名遊客　車達306輛次

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！網狠酸：心裡只有錢

跨年偷買泡湯券「小三是男的」　她哭挽回！網全挺男方：很可悲

《華燈初上》12星座代表人物公開！她「絕不輕易相信別人」

便當吃到菸頭「求償3萬6」控店家很囂張！老闆喊冤曝真相：太超過

3路段紫爆車速「不到20km」　國道6地雷路段壅塞！

台鐵用「陸製煞車皮」有安全疑慮！交長：有測試但用了才知有問題

蔡昌憲跨年演出處女秀「倒數計時」　遭虧「換衣服比女主持人還忙」

娶71歲嬤！16歲少年羞曝新婚夜棒透　4年後「性福滿滿」薪水都給她

台中鐵皮屋大火！他英勇救出90歲翁　再返火場昏厥倒地亡

在境外批評時政　人大退休教授周孝正被開除：不後悔

競選主題曲「自由的花」MV曝光　林靜儀：終結邪惡家族勢力

跨年該去哪？到克蘭詩免費拿蘭花油　水美媒送800元「國民噴霧」

國5塞了！南港－石碇「車速不到40km」　午後3大地雷路段出爐

13人公司「元旦爽放47天到過年」　老闆工資照發曝原因

約11歲女童超商見面竟闖廁所指侵　20歲色男認錯賠償獲判緩刑

美國單日暴增58萬例　創全球新高！專家警告：1月掀「病毒暴風雪」

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

媳婦獲准回家過年　爸媽竟嗆「婆婆要拖敗我們家」

新北聯醫30天內護理師「2死1傷」傳被下封口令　院方回應了

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

哪些工作年薪不到50萬？網淚指1行業

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

「好市多神物」刷一排等退貨！網怒曝真相

水逆要來了！「這4星座」運勢大好苦盡甘來

網曝科技、建設年終也超過10個月

1張照片感動4萬人！何韻詩哭喊：我好愛這個人

更多熱門

相關新聞

這門市拆門了！4大超商跨年備戰先看

這門市拆門了！4大超商跨年備戰先看

今（31）天就要跨年了，全台各地皆有精彩跨年活動，而為了因應大量人潮，4大超商也已經準備好了，7-11、全家針對全台跨年活動周邊門市增加貨量和人力，萊爾富信義區1間門市則是拆除大門和冰箱玻璃門等，方便民眾拿取、快速進出，OKmart門市則是有行動餐車，販售咖啡、蛋塔等多樣品項。

準備跨年去！汪塞進行李打包自己

準備跨年去！汪塞進行李打包自己

吳姍儒跨年日「悲揭15歲傷疤」人群中淚崩

吳姍儒跨年日「悲揭15歲傷疤」人群中淚崩

最早迎接2022國家在這！1小鎮還能1.5hr連跨3次

最早迎接2022國家在這！1小鎮還能1.5hr連跨3次

德禁煙火　民眾衝波蘭掃貨排隊3hrs

德禁煙火　民眾衝波蘭掃貨排隊3hrs

關鍵字：

淡水漁人碼頭跨年煙火秀

讀者迴響

熱門新聞

樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工被記大過

男友私處飄怪味！她崩潰：這物8年沒換

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

鳳梨搬新家！網友見「背景2亮點」驚了：到底多有錢

羅志祥回歸倒數1天！唱跨年被酸「無法舔共才回台」親回應

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

雷／《華燈2》子維真實身世曝光

準備剪卡！2022年殞落神卡　專家點名這張是「重災區」　

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

露奶擺攤賣蛋捲警察管不住　清涼辣妹被騷擾報案

更多

最夯影音

更多
小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」
長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面