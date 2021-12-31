漁人碼頭煙火秀交管看這裡！捷運＋公車最方便　違規加強取締

▲▼淡水漁人碼頭跨年煙火秀，淡水警分局實施交通管制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府文化局31日跨年夜在淡水漁人碼頭舉辦「光耀新北1314就愛你跨河煙火」，有13分鐘高空煙火秀，八里左岸、13行文化公園、淡水金色水岸沿線及漁人碼頭都有最佳觀賞區，淡水警分局將進行交通管制，請民眾多利用大眾交通工具前往，並遵守警方疏導措施。

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淡水警方表示，因疫情趨緩，適逢跨年大型煙火秀，此次活動將湧入大批民眾進入淡水區，建議多善用大眾運輸工具，從捷運紅樹林站轉搭輕軌，或從淡水站轉搭紅26公車前往，也可從淡水捷運站步行金色水岸。欣賞淡水河畔的景色，往漁人碼頭途中也有金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、觀海長堤賞鳥區等觀賞煙火地點。

另外自行駕車的民眾請行駛淡金路、接濱海路前往漁人碼頭，以避開中正東路及中正路壅塞路段。由於漁人碼頭活動會場內停車空間有限，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場、中正路2段及濱海路3段兩側道路供作臨時停車。

當活動結束時，將會有大量車潮，離開的車輛請由第2出口出場，並一律行駛觀海路往淡海路，再接中正路至濱海路，再由淡金路離開。請民眾配合警方交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓活動行人，警方將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。

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