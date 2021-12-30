影／吳怡農停頓、舔唇談話瘋傳　他分析：講不出挺林昶佐的理由



▲吳怡農在民進黨中常會上脫序致詞。（影／游淑慧臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨29日召開「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，力挺立委林昶佐以及中二選區立委候選人林靜儀，台北市黨部主委吳怡農卻在致詞時不斷停頓、舔唇、甚至開總統蔡英文玩笑，脫序影片在網路上瘋傳，此舉也讓國民黨副發言人楊植斗認為，吳怡農「根本講不出挺林昶佐的理由」。

吳怡農在短短約6分鐘的致詞中，先是表示自己要談三件事情，第一，是希望這次是最後一次的罷免跟補選，自己拜訪許多人，每個人都覺得沒有罷免林昶佐的理由。

停頓一下，吳怡農說，「選舉不等於民主」。然而剛講完一句話，吳怡農又卡了，舔唇抿嘴後才繼續表示，一個社會、政黨及任何參選的人，如何看待選舉結果，是凸顯民主素質的重要指標。語畢，吳怡農第三度停頓。

接著，吳怡農才剛說「今天想跟大家談第二件事情」，又停頓了、抿嘴、對鏡頭眨眼睛，嘖了一聲後，低頭往下看4秒，又轉頭看向台下一旁的蔡英文、林昶佐、林靜儀等人，叫了一下「雙林」；當大家以為吳怡農要繼續講第二件事情，但他卻說：「我突然間忘了我要跟大家談什麼事情了。」

令人跌破眼鏡的是，吳怡農下一句說：「我想說今天原本焦點會在總統襪子上面。」一講完，自己還呵笑2秒。吳怡農脫序行徑還沒結束，他強調自己時間有限，只有3分鐘，卻當要繼續跟大家講「一件事」時，又停頓了，直接表示，「我還是看一下我的筆記好了。」

針對吳怡農的脫序影片，楊植斗表示，吳怡農的「農包」影片瘋傳，花了兩分鐘的時間不知所云，雖然表態挺林昶佐，但到底為何而挺？根本就說不出來，難怪只能無限傻笑舔唇，吳怡農這種情況，要不是喝多了還在醉，就是心裡有鬼。

楊植斗說，吳怡農瞎挺一個爛立委，卻連半個優點都不敢講，罷昶是個公民運動，今天在龍山寺凝聚大家的力量，一起下架不適任立委，倒數不到10天，大家加油。

▼吳怡農昨日在民進黨中常會上脫序致詞。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）