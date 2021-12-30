港澳碩博士留台規範擬放寬　陸委會：相信很快就可公告實施

▲政府擬放寬港澳碩博士留台規範。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

香港《立場新聞》6名高層被捕，有公民團體呼籲政府應儘快修法以接納更多港人。對此，陸委會發言人邱垂正30日表示，相關部門會持續就現有相關規範進行盤點，希望透過制度的機制與力量，給予港人最實際的支持與協助，其中包含在「港澳居民進入台灣地區居留及定居許可辦法」中，增列在台修讀碩博士就學期間，就可折抵居留期間的規定。

邱垂正指出，政府去年成立台港服務交流辦公室，務實處理港人的人道援助及關懷事宜，近日也針對延攬國際人才來台，以及港澳學生來台等相關規定進行放寬。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正提到，相關部門會持續就現有相關規範進行盤點，希望能在兼顧國家安全的考量下，透過制度的機制與力量，給予港人最實際的支持與協助，也會廣納各界人士意見，並參考國際社會的援港措施，與理念相近的國家合作協力來撐香港、撐港人。

邱垂正還提到，為配合今年7月7日修正公布的「外國專業人才延攬及僱用法」，「香港、澳門居民進入台灣地區居留及定居許可辦法」擬增列在台修讀碩博士就學期間，就可以折抵居留期間的規定，「這項修正草案已經完成法案預告，正報請行政院來審查，相信很快就可以公告實施。」