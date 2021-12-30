　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

新光三越啟動歷年最大點數更換計畫　會員點數「直接變3倍」日日推換購

▲新光三越skm points。（圖／業者提供）

▲新光三越明年推出skm points會員點數機制。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越今（12／30）宣布，將啟動旗下超過百萬數位會員的轉換計畫，從明年1／1起，於旗下館內消費100元，可累積3點skm points，比原有消費100元兌換1點的模式不同，而針對現在尚未消耗的點數，也從明年1／1起，自動轉換成新skm points，也就是原有100點在帳號內的消費者，明年起點數將會變成300點，業者表示將大幅增加換點方案，2022年每日都有兌點商品可換。

新光三越表示，此波轉換計畫是為佈局之後更多元的兌點服務，目前新光三越在台會員總數約有260萬人，使用數位APP、Beauty Stage與線上購物平台會員數也超過100萬，之前點數回收率有70％至80％，為擴及更多的用戶使用率推出全新點數制skm points，此波預計要轉換的點數規格多達數億點。

此計畫明顯針對之後以在地客為主力佈局，以獨家商品、客製服務或是其他小額回饋方式，除了深耕主客群之外，也對於點數較少的會員增加回饋參與感。

▲新光三越skm points。（圖／業者提供）

▲Mercedes–Benz C–Class 180用10點skm points便可兌換一次抽獎機會。（圖／業者提供）

首波因新制上線，從元旦起首十日，新光三越APP天天推燒點爆品，扣skm points點數100點（約消費3,333元）可換手搖飲、新光影城電影票，此外還有特殊品項，包括3000點可換台南謝宅老字號零食箱、30萬點可換虹夕諾雅谷關住宿券等，用888萬點還能換到一台價值約百萬元的TOYOTA RAV4 hybrid。

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
業務酒後找代駕遭「扣牌半年」！　代駕公司道歉了
中二候選人提蓋「寶可夢樂園」　研究皮卡丘怎麼發電
不只長榮豪發年終　網曝「2行業」年終也超過10個月
台灣大正式宣布併台灣之星！　換股比例曝光
史上最淫貪官！吃威而鋼帶小三上摩鐵要百姓買單　下場出爐
少將驚爆「違反男女分際」　國防部下令調職接受調查
網紅開箱「指尖血快篩」竟在鐵皮屋組裝！　已賣出30萬劑

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新光三越啟動歷年最大點數更換計畫　會員點數「直接變3倍」日日推換購

1元吃麥當勞辣味麥脆鷄腿、喝超商咖啡　1／1限定12個時段開搶

iPhone霸榜坐穩「業績王」　強攻3大網購平台年度最熱賣手機

2021年外送統計　天母人氣最高三異國餐廳

等不及卸貨孕媽咪揪隊友囤貨！美式賣場一級幫尿布年終大優惠倒數

跨年加碼！東森購物48hr快閃6%禮物卡回饋　參加摸彩送東森幣

怡客咖啡首賣年菜　「胡同Ｘ嘉義阿榮師」澎湃組7人份4千元有找

【廣編】TEMPUR丹普新春報喜‧福虎生風　1／1起全系列商品8折起

漢堡王漲價！部分主餐調升4-10元、薯條降3元　最新價格一次看

「春節送禮」民調出爐！Johnnie Walker「知名度＋高級感」名列酒類禮盒送禮首選

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

新光三越啟動歷年最大點數更換計畫　會員點數「直接變3倍」日日推換購

1元吃麥當勞辣味麥脆鷄腿、喝超商咖啡　1／1限定12個時段開搶

iPhone霸榜坐穩「業績王」　強攻3大網購平台年度最熱賣手機

2021年外送統計　天母人氣最高三異國餐廳

等不及卸貨孕媽咪揪隊友囤貨！美式賣場一級幫尿布年終大優惠倒數

跨年加碼！東森購物48hr快閃6%禮物卡回饋　參加摸彩送東森幣

怡客咖啡首賣年菜　「胡同Ｘ嘉義阿榮師」澎湃組7人份4千元有找

【廣編】TEMPUR丹普新春報喜‧福虎生風　1／1起全系列商品8折起

漢堡王漲價！部分主餐調升4-10元、薯條降3元　最新價格一次看

「春節送禮」民調出爐！Johnnie Walker「知名度＋高級感」名列酒類禮盒送禮首選

不甩馮迪索「溫情喊話」回歸！巨石強森狠酸：這就是他最會的情勒

「成德大王」回報母校栽培　王苡丞自費送球具

顏寬恒打政績牌對決林靜儀　「有人忙上節目卻讓疫苗受害者求助無門」

美國確診者5天可解隔　指揮中心決議「不跟進」原因曝

「王道永續指標」台灣今年退步5名！　落後中國大陸的第42名

雷／《華燈2》子維真實身世曝光！　她深藏18年祕密被揭開

尼加拉瓜使館遭轉送大陸　外交部譴責：將循國際訴訟維護財產

台灣大併台灣之星打造「業界最大5G中頻容量」　年省逾1億度用電

年終尾牙餐敘多　佳里警加強酒駕取締宣導指定駕駛

下班好塞！元旦連假開始「國道車潮接龍」　壅塞7路段曝光

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

消費熱門新聞

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」

1元吃麥當勞辣味麥脆鷄腿、喝超商咖啡

「一件」抵過暖暖包！　雙腳終於不再冷冰冰

暖過冬　來投票抽iPhone

美廉社衛生紙1串99元！加碼5萬串瘋搶

肯德基「炸雞起司鍋」期間限定開賣

美式賣場尿布特價挑戰休旅車極限

超商獨賣「史努比、Kitty變色口罩」

4大超商跨年限咖啡定優惠懶人包

巴鈺產後腰束奶澎關鍵性感數爆表

新秘神推全聯「防掉色爆品」

限時3天！買21杯大美式送22杯中美式

漢堡王漲價！部分主餐調升4-10元

男爬進溜滑梯下秒重摔在地！好市多回應

更多熱門

相關新聞

這百貨超狂！　囊括台南2022年地王地后

這百貨超狂！　囊括台南2022年地王地后

台南2022年的公告土地現值出爐，新光三越中山店連續5年蟬聯地王寶座，土地公告現值每坪約111萬元，而地后則由新光三越新天地拿下，每坪約103萬元，形成地王、地后都是新光三越的局面，而整體漲幅最大的則是鹽行國中區段徵收區，漲幅高達138.05%。

新光三越攜手甜點教父部署過年檔期　日本必買伴手禮預購吸客

新光三越攜手甜點教父部署過年檔期　日本必買伴手禮預購吸客

驚！台中14期土地現值調漲59.83%　新光三越16連霸地王

驚！台中14期土地現值調漲59.83%　新光三越16連霸地王

台中新光三越睽違10年改裝

台中新光三越睽違10年改裝

吳姍儒曝得知邱、許閃婚第一反應

吳姍儒曝得知邱、許閃婚第一反應

關鍵字：

新光三越skm points

讀者迴響

熱門新聞

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

浩角翔起成軍17年狂傳不合！

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

大咖男神爆「專找同劇組偷吃」！

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面