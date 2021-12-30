新光三越啟動歷年最大點數更換計畫　會員點數「直接變3倍」日日推換購

▲新光三越明年推出skm points會員點數機制。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越今（12／30）宣布，將啟動旗下超過百萬數位會員的轉換計畫，從明年1／1起，於旗下館內消費100元，可累積3點skm points，比原有消費100元兌換1點的模式不同，而針對現在尚未消耗的點數，也從明年1／1起，自動轉換成新skm points，也就是原有100點在帳號內的消費者，明年起點數將會變成300點，業者表示將大幅增加換點方案，2022年每日都有兌點商品可換。

新光三越表示，此波轉換計畫是為佈局之後更多元的兌點服務，目前新光三越在台會員總數約有260萬人，使用數位APP、Beauty Stage與線上購物平台會員數也超過100萬，之前點數回收率有70％至80％，為擴及更多的用戶使用率推出全新點數制skm points，此波預計要轉換的點數規格多達數億點。

此計畫明顯針對之後以在地客為主力佈局，以獨家商品、客製服務或是其他小額回饋方式，除了深耕主客群之外，也對於點數較少的會員增加回饋參與感。

▲Mercedes–Benz C–Class 180用10點skm points便可兌換一次抽獎機會。（圖／業者提供）

首波因新制上線，從元旦起首十日，新光三越APP天天推燒點爆品，扣skm points點數100點（約消費3,333元）可換手搖飲、新光影城電影票，此外還有特殊品項，包括3000點可換台南謝宅老字號零食箱、30萬點可換虹夕諾雅谷關住宿券等，用888萬點還能換到一台價值約百萬元的TOYOTA RAV4 hybrid。