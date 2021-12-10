台中新光三越「火鍋界LV」排到明年！3、4樓大改裝　輕奢牌更好買　





▲台灣百貨店王新光三越台中中港店。（圖／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／台中報導

台灣百貨店王新光三越台中中港店3、4樓經歷大改裝後重新登場，有300多櫃全新改造，業者特別瞄準當地年輕族群願意投資自己的特點，將3樓的輕奢區塊鎖定在高端運動品牌、輕珠寶與香氛類等，預計改裝後帶動業績成長2成。

新光三越台中中港店3、4樓是10年來首度聯合改裝，業者分析，台中消費族群非常願意投資自己，除了精品外，對於新商品的接受度也頗高，此次改裝就是從消費形態下手。

▲3樓改裝後鎖定輕奢領域。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

3樓鎖定輕奢領域，像是MICHAEL KORS、LONGCHAMP，以及全球首發的英國品牌Joseph Studio，香氛則有7家 、珠寶12家，不同形態商品都能在該樓層買到。業者透露，原先客單價落在8千至1萬2千元，改裝後有所提高來到1萬5千元。4樓則有頂級精緻鍋物橘色涮涮屋於11月進駐，且堪稱一位難求，訂位已排到明年3月。

▲台中新光三越橘色涮涮屋開幕後，預約已排到明年。（圖／品牌提供）

業者提到，新光三越台中中港店去年（2020年）業績達200億元，今年目標要超過去年。整體而言，今年精品與家電表現很好，精品業績前3名分別由LV、GUCCI、Burberry 拿下；而家電部分，業者舉例光是洗碗機就熱銷300台，排到明年取貨。

另外，台中其實有許多「隱藏買家」，珠寶品牌GEORG JENSEN台中新光三越店不僅是全台冠軍店，客單更一舉擠進全球第五名，此次店內獨賣的紫丁香水晶系列項錬限量80條，在週年慶前就已經賣光，消費力十分驚人。