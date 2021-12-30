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「春節送禮」民調出爐！Johnnie Walker「知名度＋高級感」名列酒類禮盒送禮首選

▲▼農曆,春節,送禮,威士忌,民調雲,Johnnie Walker,禮盒。（圖／資料照）

▲牛年默默就要過去，趁著年末挑個好禮送給長期給予支持的長官、客戶，是絕對不能忽略的禮數！（示意圖／ETtoday資料照）

消費中心／綜合報導

即將揮別發生不少疫情、財經大事的牛年，接下來的虎年，對於想重振旗鼓的民眾來說尤其重要，除了積極規劃明年度的工作，年末挑個好禮送給長期給予支持的長官、客戶，也是絕對不能省略的禮數！然而同時也要小心，在充滿幹勁迎接新年之際，如果因爲送錯禮而被對方澆一頭冷水，可就得不償失！《東森新媒體ETtoday》民調雲特別在2021/12/7～12/14舉辦「春節送禮行為大調查」，針對18歲以上的網路使用者為調查對象，共完成1,742份有效問卷，發現商務人士對於「節慶送酒類禮盒」的看法，CP值與順口度固然是關鍵，不過「品牌知名度」也躋身第3，成為送禮考量的重要因素之一，可見年節送禮不只為了聊表心意，也讓人格外在乎自己與對方是否有著有志一同的鑑酒品味。

送禮不只是一門藝術，更是一門極深的學問！尤其種類繁多、風味多元的酒類禮盒，到底該怎麼挑選才能讓對方心花怒放，是每年商務人士想破頭的大哉問，因此這次的「春節送禮行為大調查」首先先將重點放在酒類禮盒的挑選上。調查發現，選擇「威士忌禮盒」竟佔90.3%，第二則是佔59.0%的葡萄酒。至於「近三個月內飲用過的酒類」，也是由佔了84.3%的威士忌拔得頭籌，隨手可得的啤酒只佔65.5%，足見國人對於威士忌的喜愛以及做為送禮的信賴！

▲▼農曆,春節,送禮,威士忌,民調雲,Johnnie Walker,禮盒。（圖／資料照）

▲在酒類禮盒的挑選上，「威士忌禮盒」以90.3%高居第一。（圖／《東森新媒體ETtoday》民調雲，下同）

有趣的是，當購買自己小酌用的威士忌時，「順口好喝」的原因即以64.5％佔據第一位，「價格合理」則佔60.9%。而當購買威士忌禮盒送禮時，或許因為事關銀彈，「價格合理」即以66.2%佔據第一考量點，「順口好喝」則排至第二順位，不過「品牌知名度」則都佔據第三考量點，畢竟對於每位威士忌愛好者來說，儘管各自喜愛的風味不見得相同，但知名品牌擁有的穩定品質以及隱隱透出的奢華感，能讓即使不喝威士忌的人選購，也確保不會出錯。

▲▼農曆,春節,送禮,威士忌,民調雲,Johnnie Walker,禮盒。（圖／資料照）

▲▼順口好喝、價格合理同時具備品牌知名度，皆是威士忌能否擄獲酒饕味蕾的關鍵。

▲▼農曆,春節,送禮,威士忌,民調雲,Johnnie Walker,禮盒。（圖／資料照）

而在一片威士忌禮盒的藍海中，無論是考量品牌知名度或是禮盒外觀包裝，皆是由威士忌界第一把交椅「Johnnie Walker約翰走路」奪得最多受訪者的芳心，原因不外乎認為送禮出去大方有面子，同時也能彰顯送禮者的品味，因此成功拿下票選第一名。受訪者對於Johnnie Walker的印象，除了知名度高外，「口感溫醇／順口好入喉」的印象也以42.9%不少的比例排在第二名，此外也有15.7%認為「覺得有高級感」，「價格合理」、「品質很好」也約佔13、14%左右。綜合來看，可謂集結多數受訪者從選擇種類到精挑送禮等階段，個別看重的特色。

▲▼農曆,春節,送禮,威士忌,民調雲,Johnnie Walker,禮盒。（圖／資料照）

▲▼無論是「品牌知名度」或是彰顯送禮者品味的「外觀包裝」，皆由Johnnie Walker拔得頭籌。

▲▼農曆,春節,送禮,威士忌,民調雲,Johnnie Walker,禮盒。（圖／資料照）

從享譽全球的知名度、品牌質感、順口風味再到包裝高級感，內外兼具的特質讓XR21新年禮盒成為商務人士不約而同的首選。想在新年之際拿下長官、客戶心中的一席之位？今年不妨就以「XR21蘇格蘭威士忌」，讓收禮人從此沉醉在歐洲皇室也熱愛的傳奇酒香中。

▲▼農曆,春節,送禮,威士忌,民調雲,Johnnie Walker,禮盒。（圖／資料照）
▲歐洲皇室視為經典禮讚的「XR21蘇格蘭威士忌」，在台灣也能親酌其柔順馥郁的頂級風味。（圖／品牌提供）

饒富吉祥寓意的鎏金色禮盒，以龍馬精神、文武雙全的精神，傳達出品牌欲為收禮人塑造領袖風範傲然、無懼引領亂世的「造局者」磅礡氣勢理念，不僅是商務人士送禮首選，更是為所有收禮人獻上的「XR21蘇格蘭威士忌」新春禮讚。璀璨金黃的琥珀色酒液，來自首席調酒師Jim Beveridge特選熟成21年以上的優質威士忌，以深厚且精湛的三段式調和工藝，為整體酒感帶到最為平衡滑順的口感風味。入口既有飽滿溫暖的麥芽穀物香氣，同時也蘊含細膩的蜂蜜、香草氣息，交織出縈繞唇舌與心頭久久的絕釀餘韻。

XR21蘇格蘭威士忌，運用精湛的調和工藝呈現出無可比擬的柔順絲滑、馥郁馨香頂級風味。入口後，溫暖的煙燻味與蜂蜜甜味、香料味交織，柑橘、熱帶成熟水果與焦糖的香味，以及帶有煙草、葡萄乾的風味，成就無窮無盡的醇郁餘韻，以富有記憶點的獨特酒感廣受好評，徹底擄獲台灣飲迷的味蕾，更要讓收禮人每每淺嚐啜飲時，都能想到擁有絕佳選禮眼光的你。而另一款以如虎添翼之姿，敬力拔山河獨創新局的收禮者一杯的「藍牌虎年典藏台灣限定」，也以柑橘、微薄煙燻之風味，交織出榛果、蜂蜜以及尾韻泥煤、薑味、黑巧克力等多層次醇香口感，與XR21並列為無時無刻的送禮首選，同時也以經典威士忌銘刻彼此的最佳默契。

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