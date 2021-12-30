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搞錯優惠時間硬拗！頭巾男麥當勞狂盧1小時　飆罵店員：叫老闆出來

一名顧客在麥當勞櫃台盧了近1小時。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

▲一名顧客在麥當勞櫃台盧了近1小時。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

圖文／CTWANT

服務業提供優質的服務給客人，但不代表客人能夠無限上綱。一名網友表示，日前到麥當勞，看到一名顧客自己記錯優惠，居然在櫃台大吼大叫，甚至要老闆出來，拿到「多一份」餐點後，竟還邊吃著餐點、邊罵店長以及員工，讓他超傻眼。

原PO在《爆料公社》表示，在麥當勞看到一名顧客，搞錯優惠時間後，覺得自己理虧，居然在櫃台盧了快1個小時，還一直要店員賠償，甚至大喊「叫你們老闆出來」；原PO傻眼直呼，「各種硬要拗真的讓人看不下去，只能說遇到奧客真的辛苦這些店員。」

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隨後警方來了，但也只能以消費糾紛處理，雙方和解之後就離開。原PO透露，後來該名顧客就拿著店員多給的餐點走到內用區吃了起來，而店員只能不停道歉並打給店長，沒想到顧客居然接過電話，邊吃著拿到手的餐點，邊罵店長、店員們教育失敗。

▲▼ 0

▲店員最後還是多給了男子一份餐點。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

原PO忍不住為麥當勞店員們抱屈，「老人贏了，贏了多的一份麥當當餐點，店長、店員們輸了，輸了一份餐點以及不斷被辱罵的自尊，現今的服務業真的是很難做，希望大家能給予服務業的一點尊重。」

貼文一出引起討論，許多網友也看不下去「做餐飲最怕就是遇到這種」、「現在真的很多老人都倚老賣老」、「我只想知道值班經理在哪裡」、「直接趕出去」、「店員可以硬起來嗎，看了就火大」。

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