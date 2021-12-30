吸管廠老董淪28K校警　鄰居嘆：特意栽培女兒出國竟釀殺機

▲台中弒父案震驚社會，鄰居說死者江男為人客氣、老實，一心栽培大女兒出國，未料卻遭對方夥同男友殺害棄屍。（圖／CTWANT提供）

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台中發生弒父棄屍案，擁有碩士學歷的江姓女子（32歲）與張姓男友（34歲），向擔任國小警衛江父的索錢未果，張男竟持榔頭猛敲江父，而江女則在一旁全程目睹，事後兩人騎機車將江父棄屍山區。新聞曝光後，30多年的老鄰居們全不敢置信「江父人很好，特意栽培女兒赴美念書，竟變成這樣！」

據了解，江父之前在太平區住處開設小工廠，生產吸管，江母眼睛不好，所以在家幫忙，夫妻倆胼手胝足打拼事業，也拉拔大三個小孩，不過幾年前生意不好，不得已收掉工廠後，江父似乎為了家計才去應徵國小晚班警衛，老鄰居說「這條巷子都是家庭工廠，江家在這住了30多年，命案當天早上我還跟他打招呼，沒想到晚上就出事！」

另1位鄰居表示，江家2個女兒都跟自己的小孩同年紀，她記得江女小學時候成績優異，「她是我小孩的同學，個性不錯、蠻乖的，但長大去美國念書後很少見到」。當年江女出國念書，父親很自豪，一向低調的他開心跟鄰居、友人分享喜悅「我女兒保送到美國念書！」未料出國一事卻釀成殺機，鄰居感慨「他說大女兒功課好，還特別用心栽培。」

命案曝光後，鄰居們議論紛紛，他們說江父人很好，也幫他不值「夜班警衛薪水大概2萬8，女兒不工作又『啃老』，怎麼負荷？」

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