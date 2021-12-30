▲▼ 竹崎觀音瀑布元旦試營運 瀑布下喝咖啡每日30人限定 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布即將於111年元旦試營運開跑，並推出1日秘境遊程，遊程採網路預約制，每周五、六、日、一開放秘境遊，每日限定30位遊客報名參加，提供專人導覽及九人座接送，帶遊客欣賞觀音瀑布園區生態美景，體驗瀑布下喝咖啡浪漫氛圍，還有美味的在地手路菜與手編草蜢、手作紙DIY等地方文化體驗，購票請洽https://alishan.welcometw.com/tour/ML8L）報名預約吧!

文化觀光局表示，觀音瀑布屬牛稠溪水系分支，因溪流從山崖頂端傾洩而下，崖壁上遠觀如觀音側身而立、手持淨瓶灑水而得名，是嘉義縣早期熱門景點，更是許多4、5年級生情侶約會、好友結伴踏青、消暑烤肉的美好青春回憶；921地震封閉後，嘉義縣政府、嘉邑行善團及阿里山國家風景區管理處共同協力重建，挹注1.8億經費修繕整建完成，並委託在地文峰、金獅兩村組成的觀音瀑布合作社經營，於明年元旦起試營運正式開跑，在此邀請所有民眾搶鮮報名體驗觀音瀑布風華。

文觀局表示，初期試營運採小團體精緻1日遊方式，預計將於明年5、6月正式營運；試營運每周五、六、日、一開放，每日限量30名遊客，由在地導覽人員帶領遊客深度感受觀音瀑布秘境之美，享受園區內平均每立方公分富含1.2萬個負離子的清新好空氣，體驗瀑布底下喝咖啡的心靈與大自然對話，更有茶油雞等在地經典美食與手編草蜢等復古手作DIY，串起專屬「嘉」的老中青三代歡樂回憶。