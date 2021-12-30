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控蔡英文「論文門」敗訴！彭文正怒告女法官　求償200萬結果出爐

▲▼ 彭文正質疑蔡英文假博士挨告出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲媒體人彭文正因質疑總統蔡英文的博士論文造假而挨告出庭 。（圖／資料照片）

記者黃哲民／台北報導

媒體人彭文正提告確認總統蔡英文的博士論文不存在，台北地院一審法官張詠惠判彭敗訴，彭認為張的判決不當，告張索賠200萬元，滯留美國的彭並透過越洋視訊出庭，宣稱張的判決是他不可承受之重，害他遭網友與媒體鋪天蓋地羞辱，還被通緝，他若勝訴，願只拿1450元賠償，台北地院今判彭全部敗訴。

總統蔡英文的博士「論文門」爭議，最早出現於2015年，彭文正前年（2019年）提起民事訴訟，主張蔡英文1984年倫敦政經學院（LSE）的博士論文與學位造假，要求確認蔡英文的博士論文不存在，張詠惠審理該案，去年（2020年）1月認為僅涉及單純的事實確認，不符合確認法律關係的訴訟要件，判彭敗訴。

▲▼ 彭文正被告過失傷害交通事故案，北檢開庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲媒體人彭文正。（圖／記者劉昌松攝）

上訴後，高院認為「論文門」一審判決程序不當，今年（2021年）1月廢棄一審判決、發回北院更審。彭文正再提起本件民事訴訟，要求張詠惠賠償200萬元，但彭另被蔡英文指控涉嫌妨害名譽遭起訴，卻滯留美國不出庭，刑案部分被通緝到2035年為止，因此本件開庭時除委任律師代為陳述，也請求視訊出庭。

承審彭文正提告求償案的法官洪文慧，本月（12月）13日准許彭文正視訊開庭，彭在視訊裡恭維洪文慧讓他用視訊陳述意見，「您的一小步，是我的一大步」、「讓我們對司法有不一樣的看法」、「您的同事，您的院長，不准我視訊，您裁定准許，代表不是不可以，相信您一定承受很大壓力！」等語。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）

▲媒體人彭文正。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）

彭文正自稱基於知識份子的良知，親自出國到各圖書館找出蔡英文的倫敦政經學院博士論文不存在證據，他在大學擔任20多年教職，教學生對歷史負責、要打破砂鍋問到底，加上擔任過檢察官評鑑委員會委員兼發言人，長期關注司法，「所以決定淌這趟渾水」。

彭文正指張詠惠審理「論文門」案沒開庭、沒訊問、沒調查，更把他訴請確認蔡英文博士「論文」不存在的聲明，改成調查博士「學位」不存在，無視「沒有論文就沒有學位」的順序，明顯有上級長官介入，且判他敗訴害他遭網友與媒體鋪天蓋地羞辱，還被通緝，使他名譽、財產遭受巨大損失，精神受到嚴重折磨。

彭文正自稱在美國受到死亡威脅、手機曾3次收到被定位追蹤的警示，他14歲的女兒跟他講電話放聲大哭5分鐘，他94歲老母幾乎昏厥，他認為張詠惠枉法裁判，是他「不可承受之重」，他若勝訴，願只拿1450元賠償，其他捐給司改，「希望大家永遠記得1450這個數字！」

洪文慧對於彭文正的恭維，僅提醒「針對本案，好嗎？」並逐一釐清彭求償項目，包括委任2位律師的訴訟酬勞各10萬元，認為張詠惠判決書「以有為無、以無為有」的錯誤部分，求償150萬元，剩餘30萬元則是主張提前洩露判決新聞稿給媒體的不當行為。張詠惠委任的律師強調，新聞稿的製作與發布跟張無關。

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