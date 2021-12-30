脫序發言！吳怡農忘詞看筆記、扯蔡英文襪子　她酸：卡到陰？

▲吳怡農昨日在民進黨中常會上脫序致詞。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨中常會昨召開「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，力挺立委林昶佐及為台中第二選區立委補選候選人林靜儀拉票。不過，民進黨台北市黨部主委吳怡農開場致詞時，忘詞、開總統蔡英文玩笑等脫序行徑，另成焦點。對此，國民黨台北市議員游淑慧狠酸，腦容量不夠？宿醉？或卡到陰？真的挺好笑。

吳怡農29日為民進黨「靜昶守護 終結惡鬥」記者會開場，在短短約6分鐘的致詞中，前半部表現卻顯得脫序。吳怡農上台向現場來賓打招呼後，表示要談三件事情，第一，是希望這次是最後一次的罷免跟補選，自己拜訪許多人，每個人都覺得沒有罷免林昶佐的理由。

停頓一下，吳怡農說，選舉不等於民主。然而剛講完一句話，吳怡農又卡了，舔唇抿嘴後才繼續表示，一個社會、政黨及任何參選的人，如何看待選舉結果，是凸顯民主素質的重要指標。語畢，吳怡農第三度停頓。

吳怡農又指，小時候上公民課，參選就像要有運動家精神，勝不驕敗不餒，但從過去這段時間一而再，再而三，或許為了個人因素、家族利益，每次罷免凸顯民主素質完全不及格，可是相信中二選區及中正、萬華選區的選民素質不只這樣，希望大家一起終止罷免，一系列鬧劇到此為止。

接著，吳怡農才剛說：「今天想跟大家談第二件事情。」吳怡農又停頓了，他抿嘴、對鏡頭眨眼睛，嘖了一聲後，低頭往下看4秒，又轉頭看向台下一旁的蔡英文、林昶佐、林靜儀等人，叫了一下「雙林」；當大家以為吳怡農要繼續講第二件事情，但他卻說：「我突然間忘了我要跟大家談什麼事情了。」引來台下一陣笑，吳自己也在台上尷尬笑著。

令人跌破眼鏡的是，吳儀農下一句說：「我想說今天原本焦點會在總統襪子上面。」一講完，自己還呵笑2秒。吳怡農脫序行徑還沒結束，他強調自己時間有限，只有三分鐘，卻當要繼續跟大家講「一件事」時，又停頓了，直接表示，「我還是看一下我的筆記好了。」接著，吳怡農就穩定地發言到致詞完畢。

吳怡農約3分鐘的脫序行為成為記者會另個焦點。對此，游淑慧30日下午在臉書酸吳怡農，「腦容量不夠？腦部當機？宿醉？或…卡到陰？真的挺好笑。口乾舌燥和短期記憶喪失，是什麼症頭？」