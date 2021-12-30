小客車駕駛違規拒檢傷警逃逸　南警拘提到案

▲台南市警二分局警方，聲請拘票並拘提拒檢竄逃的38歲黃姓男子到案，依妨害公務等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局，28日凌晨3時許，在康樂、正興街口，發現有輛自小客車交通違規，即予以上前取締，惟該名駕駛人先假意配合後伺機脫逃，員警見狀即站立車輛左前方喝令駕駛下車受檢未果，過程中造成員警腳部受傷，警方鳴槍示警仍被竄逃，警方經聲請拘票並拘提38歲黃姓男子到案，依妨害公務等罪嫌送辦。

據了解，該部自小客車車行不穩，且紅線處逆向停車，台南市警二分局巡邏員警見狀，即上前攔查，欲以道路交通管理處罰條例取締開單告發，不料駕駛人卻先假意配合員警取締盤查，只開車窗一條縫，交出證件後，人並不沒下車，隨即突然發動引擎意圖規避盤查，員警見狀即站立車輛左前方喝令駕駛下車受檢，卻遭駕駛開車強行逃逸，警方對空鳴槍一槍示警制止未果，甚至造成員警腳部受傷。

警方於當天晚上6時多，即持檢察官核發的拘票將38歲的黃姓男子緝捕到案，初步了解，黃男案發時疑有酒駕故不願配合下車受檢酒測，如今涉犯妨害公務及肇事逃逸罪嫌移送台南地檢署偵辦，可能得不償失。

市警二分局表示，對於轄區維護治安秉持零容忍、零間隙、零間斷，不允許藉此來挑戰破壞治安維穩的決心，轄內刑案發生本分局責無旁貸，定全力查緝相關涉案人到案，亦呼籲：員警依法攔停盤查，切莫心存僥倖規避，二分局持續落實依法攔查，進而打擊不法。