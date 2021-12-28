溫泉盃格鬥賽！朝臉吐口水引戰KO對手　賓士哥倒地抄球棒逆轉

記者黃宥寧／台北報導

溫泉還沒泡火就來了！24日下午，2名男駕駛在陽明山某溫泉會館旁停車場為搶車位全武行。賓士男駕駛疑插隊，導致另一名「等很久」男駕駛氣PUPU下車理論，一下車就上前理論對著賓士男吐口水，賓士男遭吐口水，不甘示弱回拳。2人從路邊一路打到路中間，路過民眾嚇壞，立刻報警。警方抵達現場，2人已離開，目前也通知2人到案說明，進一步釐清事發經過。

事情發生在24日陽明山上行義路某停車場，灰衣男疑不滿等了很久的車位被賓士男插隊停走，一下車走到他車旁，突然講一講竟吐口水在賓士男臉上，揭開肉搏戰序幕。

不甘被吐口水的賓士男直接衝上前出拳毆打，灰衣男也使勁抓著對方衣領拼命揍，處於劣勢賓士男企圖將灰衣男壓在一旁休旅車上反擊，仍遭逆轉，一旁路過阿伯還企圖阻止喊「賀阿啦！賀阿啦！」2人似乎活在自己「競技場」，灰衣男譙了10餘次幹X娘，最後一拳灌上去，讓賓士男重重摔在地。

▼為搶車位2名駕駛上演全武行。（圖／記者黃宥寧翻攝）

賓士男努力站起來後，灰衣男再對著他嗆「我在那邊等多久了啦！你插隊！」賓士男也反駁「恁爸停在這欸！」灰衣男也拉開嗓子吼叫「再來阿！再來阿！」此時，賓士男轉身往車上，拿出一支棍棒。

前一秒還士氣旺盛的灰衣男一見到賓士男拿棍棒，立刻態度大轉彎柔弱的說「沒有啦~你剛剛不理我，我是好聲好氣」長達1分50秒影片，被一旁民眾全程錄下，警方獲報到現場後，2人已經鳥獸散，目前也已通知2人到案說明。