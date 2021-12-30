后豐大橋女師命案煎熬19年　男友「入獄改無罪又撤銷」今宣判

記者黃翊婷／綜合報導

發生在19年前的台中后豐大橋命案，安親班陳姓女教師與男友王淇政相約談判分手，卻墜橋身亡，王男與友人洪世緯因此被判刑15年、12年半，2019年12月底逆轉獲判無罪，但台中高分檢不服提上訴，4個月後2人再度進了法院，無罪判決遭撤銷。這起案件經歷2次大轉折，台中高分院將在今日（30日）上午10時進行再審更一審宣判。

▲陳女與男友王淇政約在后豐大橋談分手，卻離奇墜橋身亡。（圖／翻攝自Google地圖）

回顧案情，王淇政和洪世緯與幾名好友在2002年12月6日晚間11時許到夜市吃宵夜，接著陳女要求王男到后豐大橋談分手，他便搭乘洪男的車赴約。當時，洪男認為自己不便在場，加上車胎沒氣，於是自行離開到加油站幫輪胎打氣。

然而，等到洪男回到現場時，卻見到王男趴在橋邊護欄上，才知道陳女墜落橋下，他當下立刻呼叫救護車，王男則到橋下尋找，隨後他也跟到橋下，並請當時正在釣蝦的王姓證人幫忙照明，2人找到陳女後立刻送醫，但她仍不治身亡。

檢方2005年以共同殺人罪嫌，對王、洪2人提起公訴。一、二審均認定有罪，將王、洪分別判刑15年與12年6月，全案定讞。不過，義務辯護律師團自2012年起，向台中高分院聲請再審，台中高分院也不斷駁回再審聲請，直到2017年6月間，已經10度駁回聲請。

最高法院2018年2月間罕見針對本案自為判決，法官認為本案重要證人王姓釣客在最初的4次作證中，均供稱「未聽見死者與王男吵架的內容，未看見死者如何墜橋」，之後卻翻供改稱清楚聽見雙方爭吵內容，因此有必要釐清實情。另外，最高法院也認為，為了避免嚴重損及訴訟當事人權益，裁准重啟再審程序。

台中高分院2018年5月底提起再審，經過1年多的審理，台中高分院於2019年12月31日中午11時正式宣判王、洪2人無罪。當時2人已經煎熬17年，王男走出法庭時，一度激動泛淚並與母親相擁，接著換上白色「自由人」上衣，向相信自己清白的人道謝。洪男也表示，這些日子以來他失去至親，但也認識許多願意幫助他的朋友，非常感謝各位。

▼▲王淇政（左2）與友人洪世緯（右2）在2019年12月31日獲判無罪。 （資料照／記者白珈陽攝）

然而，台中高分檢不服判決結果，2020年2月7日提出上訴。案經最高法院審理後，再次出現轉折，法官認為死者衣褲沾有白色不明物質，無罪判決說死者赤足下車跳橋，腳底「明顯」沾到粉塵，但鑑定報告說沾染到「輕微粉塵」，這點該如何區辨，仍有疑慮。

更離奇的是，死者墜落處有2支女用手錶，無罪判決說這全都是死者的手錶。最高法院認為一般人只會戴一支錶，無罪判決如何認定這2支錶都是死者的，是否有其他可能與關聯，仍有必要進行調查。另外，監察院進行的模擬報告中，認為2名男性模擬人員無法合力抱起掙扎的女子，但模擬人員的身高體重與70公斤的王男、100公斤洪男均有差異，報告也有疑義，最高法院也要求一併釐清，最後裁定撤銷無罪判決，發回更審。

也就是說，王、洪2人在獲判無罪之後4個月，又再度進入法院，並遭撤銷無罪判決。這起事件從事發至今已經過19年，審判結果兩度出現大轉折，最後究竟會如何，台中高分院將在今日（30日）上午10時進行再審更一審宣判。