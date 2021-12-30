超商「一餐花500」！他買「這商品」怨：量少吃不飽　網戰翻

▲原PO去超商購物，結帳金額讓他當場傻眼。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

許多人為了方便性，都會選擇去超商購物。但有位網友就在《爆料公社》表示，自己在超商購物，沒想到結帳金額讓他嚇一跳，一問才知光是「剝皮辣椒雞」就要價210元，令原PO傻眼，「量少又吃不飽」！

原PO表示，自己在超商買了一個剝皮辣椒雞和其他物品，結帳金額卻讓他當場傻眼，「怎麼總共要480元？」一問之下才發現光是剝皮辣椒雞就要價210元，「雖然是超商跟知名飯店聯名的餐點」，但這個價格讓原PO無法接受，「我買的時候沒看到商品有標價，就跟其他東西一起買」，但店員已將餐點微波，原PO也不好意思退，只好忍痛結帳，原PO哀怨「量少又吃不飽，好貴的一餐」，但也只好摸摸鼻子，「下次進超商都要小心確認好價錢，再請店員微波了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，引起網友共鳴，認為超商的東西真的越來越貴，「210元我都快可以煮一鍋了，我最奢侈的事就是進7-11不看價錢買東西」，「這種食物都是掛名的，在工廠裡面生產，根本不是飯店廚房生產的，會買的人可能是錢比較多一點皮包放不下了」，「我也買了250元的葡萄酒（375ml），還以為40～70元，結帳也嚇一跳」。

但也有不少網友認為是原PO自己沒看清楚標價，也沒有人逼他購買，「價錢明明就標示在架上或盒底，自己不仔細還怪超商」，「沒看標價就敢直接買，是財務自由了嗎」，「小7商品標籤貼紙就會有價格，哪來沒標價，一堆燴飯都貼在底下，平常是隱居山林嗎」，「感覺你應該是沒看到冰箱上面的價錢，第一次去711？」