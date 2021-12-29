小七印明信片！意外釣出「隱藏版服務」　網喊長知識：賺到了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蕭筠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

超商服務五花八門，與民眾日常生活密不可分。一名網友日前到小七列印自製明信片，沒想到意外發現隱藏版服務，許多鄉民看完被戳笑，同時也驚呼「長知識了！」

女網友日前在PTT提到，當初因為耶誕節，到小七印了一些自己拍的照片當明信片，「印出來後，正面很正常，雖然畫質沒有到很好，但勉強可接受；結果一翻到背面...瞬間傻眼，這是要人怎寫字？」

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從照片中可見，背面出現「ibon」浮水印，同時還印有「空白面朝上，此面朝下」的字樣，讓她一頭霧水，直呼「記得去年也有印，但背面是全空白的，而且確實是『4x6明信片列印』，沒選錯才對，請問其他超商的明信片列印有空白的嗎？」

▲紙張放成貼紙材質的紙了。（圖／翻攝自PTT）

對此，有內行留言解釋，這種紙是ibon自印貼紙，1張20元，推測可能是店員放錯紙。聞言，原po立刻折返超商，證實真的是放錯紙啦！

而po文也意外曝光這項服務，許多鄉民笑回，「原來可以印貼紙！下次也去玩看看」、「拿過這種的+1，只是我是印來收藏的，沒有要寫字，沒想到是放錯」、「看了這篇才知道原來可以印貼紙」、「從來都不知道ibon可以印貼紙，長知識了」、「有點逗趣XD」。