明天是小寒！　「3大禁忌曝光」犯了小心衰整年

▲小寒將至，3禁忌要留意！（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

明天（5日）是小寒，根據歷史氣象觀測資料，又是全年24節氣中最寒冷的節氣！在這天除了要禦寒外，清水孟國際塔羅小孟老師也特別發文提醒，小寒的禁忌與習俗，趕緊來看看哪些要注意，避免踩雷。



小寒節氣吃什麼養生



1.吃臘八粥

臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效哦。



2.吃菜飯

小寒習俗家家戶戶會煮菜飯吃，有的用青江菜與鹹豬肉、香腸丁或是鴨肉丁，與糯米加上生薑一起煮食，香氣撲人又可口，可以益氣、增強身體禦寒，還可以健脾暖胃，在天寒的日子吃上一碗特別暖心又暖胃哦！



3. 吃黃芽菜

古書《津門雜記》內有記載，過往天津地區有小寒吃黃芽菜的習俗。黃芽菜是天津特產，是用白菜芽製成，古人在冬至過會後將白菜切除莖葉，只留菜心，加以處理過後15天過後取出食用，過往生活物資匱乏，會利用這樣來補足蔬菜缺乏的營養素，但現今生活富足，人們對於食物的營養素已經無需如此費工了。

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▲明天是小寒，3禁忌要注意。（示意圖／記者屠惠剛攝）



小寒禁忌



1.不宜過度運動：

小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要格外當心。



2.不宜去高山：

小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。



3.小寒喝過熱湯，不宜外出：

小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。



4.小寒天不要掃落葉：

小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。