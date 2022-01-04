　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天是小寒！　「3大禁忌曝光」犯了小心衰整年

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲小寒將至，3禁忌要留意！（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

明天（5日）是小寒，根據歷史氣象觀測資料，又是全年24節氣中最寒冷的節氣！在這天除了要禦寒外，清水孟國際塔羅小孟老師也特別發文提醒，小寒的禁忌與習俗，趕緊來看看哪些要注意，避免踩雷。

小寒節氣吃什麼養生

1.吃臘八粥
臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效哦。

2.吃菜飯
小寒習俗家家戶戶會煮菜飯吃，有的用青江菜與鹹豬肉、香腸丁或是鴨肉丁，與糯米加上生薑一起煮食，香氣撲人又可口，可以益氣、增強身體禦寒，還可以健脾暖胃，在天寒的日子吃上一碗特別暖心又暖胃哦！

3. 吃黃芽菜
古書《津門雜記》內有記載，過往天津地區有小寒吃黃芽菜的習俗。黃芽菜是天津特產，是用白菜芽製成，古人在冬至過會後將白菜切除莖葉，只留菜心，加以處理過後15天過後取出食用，過往生活物資匱乏，會利用這樣來補足蔬菜缺乏的營養素，但現今生活富足，人們對於食物的營養素已經無需如此費工了。

▲▼天氣 變天 冬北季風 冷氣團 低溫 路上行人 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明天是小寒，3禁忌要注意。（示意圖／記者屠惠剛攝）

小寒禁忌

1.不宜過度運動：
小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要格外當心。

2.不宜去高山：
小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。

3.小寒喝過熱湯，不宜外出：
小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。
　
4.小寒天不要掃落葉：
小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
切割李靚蕾財產對半分　王力宏返台「手機反拍」背後藏內幕
超大潛勢區！台灣恐有規模8.0強震　台大教授：連日本都認證
身分證「中2碼」住森林飯店打6折！　車牌對中也有優惠
王力宏篩檢超大陣仗！專業車隊打掩護　隔離完想見小孩
快訊／垃圾車後斗突爆炸　2人遭炸傷
詭！情侶陳屍臥龍洞　10年前同地點曾被救過
快訊／計程車司機確診　基隆、桃園都有租屋匡列1同住者

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新車、老車都故障不斷！台鐵統計：2021年行車異常件數已減2成

被前任詛咒「30歲窮到等死餵狗」　他書腰反擊：我都會盡量去做

台灣最美印象！2女大生用「手」拼國際能見度　消毒、公投都入鏡

日本認證台恐有規模8.0強震　台大教授憂傷害比0206花蓮強震大

明天是小寒！　「3大禁忌曝光」犯了小心衰整年

《華燈初上2》誰演最好？劇迷點名「1角色」太扯：討厭卻不忍快轉

松機試辦無人機防制系統　已查獲17件違規、總計裁罰165萬

守住社區防線！　鄭文燦：防疫計程車7天一採縮短為3天

任何2劑疫苗「都不太能防Omicron」　名醫3大警世：有第3劑的必要

珍藏品放前任家拿不回！　她看「新歡照片」崩潰：那都是我的

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

新車、老車都故障不斷！台鐵統計：2021年行車異常件數已減2成

被前任詛咒「30歲窮到等死餵狗」　他書腰反擊：我都會盡量去做

台灣最美印象！2女大生用「手」拼國際能見度　消毒、公投都入鏡

日本認證台恐有規模8.0強震　台大教授憂傷害比0206花蓮強震大

明天是小寒！　「3大禁忌曝光」犯了小心衰整年

《華燈初上2》誰演最好？劇迷點名「1角色」太扯：討厭卻不忍快轉

松機試辦無人機防制系統　已查獲17件違規、總計裁罰165萬

守住社區防線！　鄭文燦：防疫計程車7天一採縮短為3天

任何2劑疫苗「都不太能防Omicron」　名醫3大警世：有第3劑的必要

珍藏品放前任家拿不回！　她看「新歡照片」崩潰：那都是我的

帕瑪火腿吃到飽！台中星饗道自助餐升級　還有泰式椰香綠咖哩料理

高速路上演電影《老炮兒》鴕鳥狂奔經典畫面　網友直呼：可可愛愛

王苡丞重訓營初體驗「每天都很充實」　丘總提醒記住好的感覺

女車神習慣「反手開車」　男友急呼超危險…碰到1狀況GG：雙手骨折

董子浩情定翁克堯胞妹完成婚禮　積極找新東家「想打給女兒看」

新車、老車都故障不斷！台鐵統計：2021年行車異常件數已減2成

帥翻的熊貓面飛返計時錶新年首發　TAG Heuer霸氣錶慶60周年

體驗「滑翔」刺激感！台中三井超浪漫雪場　雪花紛飛中拍夢幻美照

沒提供足夠防護設備！P3實驗室女染疫　北市開罰中研院6萬元

被前任詛咒「30歲窮到等死餵狗」　他書腰反擊：我都會盡量去做

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

生活熱門新聞

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

奧步哥插隊好市多加油站！員工神處理帥炸

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

更多熱門

相關新聞

12星座1月總運勢！金牛賺意外財

12星座1月總運勢！金牛賺意外財

牡羊本月在工作上會因為心急，想快點達到目的看到成績，進而犯了焦躁錯，但該面對的還是要面對，前面如果在工作上做錯事，後面還是要修復回來，所以為了避免花更多時間修正自己工作犯的錯誤

2022年最好運、福氣滿滿的3大星座

2022年最好運、福氣滿滿的3大星座

安格斯12星座一周運勢1/3-1/9

安格斯12星座一周運勢1/3-1/9

6招年終獎金養錢術讓財富加倍

6招年終獎金養錢術讓財富加倍

臘月來了！「4生肖」升官+加薪財運旺到爆

臘月來了！「4生肖」升官+加薪財運旺到爆

關鍵字：

星座財運小孟老師小寒禁忌習俗

讀者迴響

熱門新聞

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭蕾宏大戰5內幕

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面