燭光晚餐只顧滑手機！下秒蠟燭點燃頭髮燒到毀容　她怒向餐廳索償

記者蔡儀潔／綜合報導

跨年夜過去了，有些人留下美好的記憶，有些人卻樂極生悲。大陸浙江杭州一名女子到網紅餐廳吃燭光晚餐，結果顧著滑手機，一個沒注意頭髮被蠟燭點燃，造成半邊臉燒傷，最後還住進醫院。事後，她怒而向餐廳索賠，不過對方稱「她自己不知道那個是安全隱患嗎？」，雙方僵持不下。

▲小羅剛坐下頭髮被點燃（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，小羅於去年12月31日與朋友一起到「GUSTO」網紅餐廳跨年，在等上菜時與好友拍幾張美照，中途換座位時發生意外，「突然臉超級燙。」

現場畫面可見，小羅當晚披著頭髮，一邊滑手機一邊入座，下秒頭髮碰到桌上的蠟燭，瞬間被點燃，慌張地拍打頭髮；一旁的服務員見狀馬上拿衣服來滅火，並將她送醫治療；隔壁的食客則看得目瞪口呆。

▲事發畫面。（圖／翻攝自秒拍）

小羅事後被診斷為面部燒傷，左耳及耳後是二級燒傷，左眼看東西也看不清楚，受訪時稱，「全是火！這半邊頭髮...。」好友則說，「著火有好幾秒，也很害怕。」

▲小羅左耳二級燒傷。（圖／翻攝自秒拍）

事後小羅找餐廳爭論，認為是餐廳的擺設有問題，放置明火卻沒有防護措施，存在很大的安全隱患，希望餐廳能承擔醫療費、後續疤痕修復費用、誤工費等。

▲小羅要求餐廳賠償，但對方表示只負一半責任。（圖／翻攝自秒拍）

對此，餐廳李姓經理表示，「女子要求更換座位，而蠟燭就在那裡，她自己不知道那個是安全隱患嗎？」，已和受傷女子說明責任是一半一半，醫藥費會承擔一半，不然就走司法程序。

百貨公司相關負責人指出，商場不允許有明火點燃，會與事發餐廳負責人交涉責任及賠償問題。目前雙方仍在協商中。