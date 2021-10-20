匠土司料理王「千人投稿、破萬投票」競爭超激烈！「金匠總決賽圓夢同台Fred」高超廚藝奪10萬元

▲「匠土司料理王」大賽超過千人投稿、破萬投票數，在經過超激烈總決賽後，前三名出爐。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導





▲第一屆匠土司料理比賽，以創意、技巧、美味進行決賽評分依據，美味是最重要的部分，佔總分數50%。

柔軟美味的全家便利商店「匠土司」系列擁有多種口味，不論是家庭號或單人份包裝都相當熱銷，是許多民眾三餐好選擇；不少人還會自行加料烹調，各款創意做法好吃又吸睛，全家為讓大家一圓廚神夢，自8/4起至9/21止舉辦了「匠土司料理王」大賽，歷經一個多月的激烈競爭，第一階段網路徵選有超過千人投稿食譜，破萬投票數中誕生前三名參賽者！三名好手分別是經營倡導減醣減重粉絲團的「艾蜜莉」、主審廚佛Fred的超級大粉絲「蔡哲銓」以及「哈日」名詞創始者「哈日杏子」，在第二階段總決賽時至飢餓廚房節目參加錄影、重現作品一較高下，三人都秀出深厚料理功力，把簡單樸實的匠土司烹煮成色香味俱全的美食，端出讓評審們都讚嘆不己的作品，最後在差距極小的比分之下，由Fred的大粉絲蔡哲銓奪得冠軍，開心拿走第一名10萬元的高額獎金。

▲第一位參賽者哈日杏子，帶來「旺旺旺・旺來土司下午茶套餐」運用兩種土司帶來不同風味，繽紛可愛的外型，相當適合親子共同料理。

全家「匠土司料理王」總決賽以美味（佔50分）、廚藝技巧（佔30分）跟創意（佔20分）三方面為評分標準。第一位參賽者哈日杏子平時就是全家的忠實顧客，看到料理王大賽就覺得太有趣一定要參加，她以吃起來非常柔軟又有濃濃牛奶香氣的醇乳香土司、原味覺土司為料理核心，使用模具將土司變化出鳳梨、甜甜圈等造型；其中「醇乳香土司」乳脂含量達3.7%，單吃就非常美味營養，哈日杏子還另外加上鳳梨、草莓等果醬以及巧克力，讓口味更豐富。土司的三段燒成工法含水量提升，吃起來保濕柔軟潤口，搭配哈日杏子精湛的手工藝，把火腿、起司、棉花糖等變成春聯、裝飾品，不僅滋味特別也能增加咬勁，更把「旺旺旺・旺來土司下午茶套餐」點綴得繽紛可愛，投票時獲得5,636票。Fred笑說鹹甜食材配上匠土司他覺得很讚，視覺上也非常享受，哈日杏子表示這道料理非常適合親子共作，在互動中增進感情。

▲第二位參賽者帶來「避風塘月亮蝦酥」，有著醇乳香土司的奶香與海鮮相當適合，搭配泰式酸甜醬，讓評審一秒到泰國！

第二位參賽者蔡哲銓是Fred的大粉絲，餐飲專業出身的他，自從投稿後就超級認真催票，每天更親自上街向陌生人拉票四、五個小時，甚至連參賽作品名稱都取做「不為10萬，只為與Fred同台」，就是想要一圓與Fred的同台夢，而他的努力和優異廚技也真的讓他站上總決賽舞台，料理得獎票數5,663票。他利用花枝漿、白蝦和豬板油拌均混合成內餡，夾入醇乳香土司中並切成約3公分大小，再沾上麵粉、蛋液和以匠土司製成的麵包屑後入鍋油炸，炸過的月亮蝦酥香氣四溢，評審更聞得到奶香，蔡哲銓笑說這道料理最難的部分就是味道不能過重，但還是要能凸顯土司的Q度和牛奶香。最後以大蒜、香菜、辣椒、豆酥、蔥等炒製的辛香料裏上炸土司塊，搭配上解膩的泰式酸甜醬，「避風塘月亮蝦酥」就完成了；多種風味的融合以及精緻的擺盤，讓評審誇說笑是環遊世界了一樣，而且還是吃得到匠土司飽滿的口感和香味，Fred吃了之後也露出意味深長的微笑。

▲第三位參賽者也是網路投票第一名的艾蜜莉，帶來「減醣生活就匠吃拼盤」，運用新纖麥匠土司做出健康又清爽的美味料理，讓評審不斷想再吃一口！

最後一位參賽者艾蜜莉的作品是「減醣生活就匠吃拼盤」，投票得獎票數6,215票，身為兩個孩子媽的她為了照顧全家人的營養，特別選用匠土司「新纖麥土司」來做料理，為家人補充足夠的膳食纖維、蛋白質、蔬菜跟好油。艾蜜莉表示烤焙過的小麥胚芽和豐富膳食纖維，讓新纖麥土司口感非常香，評審補充匠土司系列都有家庭號和單包裝，不論是在家吃還是外出時都能方便食用，其中新纖麥土司約可提供人體每日所需1/3的膳食纖維含量，而且加入龍眼蜜，單吃就能吃到淡淡的清香，有飽足感又不會過於負擔。新纖麥土司煎過後香氣更濃，放上大量的蝦仁、櫛瓜、起司和水煮蛋，一旁擺上美生菜、紫洋蔥絲和番茄等蔬菜，就是一道健康豐盛的土司拼盤。Fred品嚐後認為感覺非常清爽，但土司的甜度仍保留在嘴裡，讓人會不斷懷念想要再吃。

▲經過三小時的廝殺，三位選手分別呈現出最精湛美味的料理，第一屆匠土司料理王比賽結果出爐！由Fred的粉絲蔡哲銓獲得金匠料理王。

三位參賽者以各種匠土司製作出獨特創意又兼具美味和視覺饗宴的土司料理，經過三小時的廝殺，最終結果哈日杏子成為銅匠料理王、獲得三萬元獎金，Fred表示用原味覺土司和醇乳香土司兩種匠土司製作，再搭配酸度高的果醬，讓整體口感不膩又能凸顯食材本身的美味。銀匠料理王得主為艾蜜莉、獲得五萬元獎金，Fred認為整份餐點的味道和營養等各方面相當完整，但料理時間太趕完成度部分略為可惜。金匠料理王殊榮由蔡哲銓奪得，Fred誇讚用土司變化出的特殊口感讓他非常欣賞，金匠寶座實至名歸；蔡哲銓得到偶像的讚許超級開心，更打算將得到的十萬元獎金做為開餐廳的預備金。

Fred分享以職人精神打造的全家匠土司，在此次「匠土司料理王」大賽中，讓人能更深刻感受到，正是因為土司的簡單平凡，才能讓每個人發揮創意做出不平凡的料理，為每天的生活帶來加倍有趣的驚喜。