波斯菊、白雪木、紫花藿香薊爭相怒放 山上花園水道博物館繁花迎賓

▲台南山上花園水道博物館波斯菊花海開始綻放，白雪木、紫花藿香薊爭相怒放，歡迎遊客利用元旦連假前來賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

接連幾波寒流，讓台南山上花園水道博物館波斯菊花海開始綻放，館方表示，這批花仔才剛撒下1個半月，原本計畫正好在春節前後，迎接走春人潮，想不到因為天氣變冷，花朵提早出來跟遊客打招呼了，目前花況已經達到六、七成，預計元旦假期可望進入盛開期，歡迎遊客利用元旦連假前來賞花。

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文化局指出，水道博物館為了增加館區元素，除了深化既有的文化教育功能以外，也持續規劃園區，營造特色，除了月前已經開始盛開的耶誕白雪以外，在C館送出唧筒室東側的波斯菊花海也已經開始怒放，預告春節即將來臨。

據了解，這片用地原本是一片雜林區，開園後，館方規畫作為花卉區，採買種子，由園區工作人員自行播撒，澆灌，這兩年來，在元旦及春節前後，盛開的花海，搭配百年紅磚建築，營造出獨特的氛圍，也成為走春的熱門景點。

館方表示，目前除了波斯菊以外，加上原本就已經盛開的耶誕白雪，另外，在密林區還有一處相當特別，長滿紫花藿香薊的草地，宛如鋪上一片紫色地毯，相當浪漫，加上園區各節點，也都規劃了草花迎賓，元旦走一趟水道博物館，就可以欣賞百花爭艷美景。

不過，館方也提醒，目前波斯菊還持續開花中，為了便利遊客取景，也從花海中開出步道，請遊客遵守動線，不要進入花區踩踏，確保花朵成長空間，這樣的美景才能讓更多人欣賞。