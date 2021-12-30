NBA球員最新研究出爐！前台大醫：打疫苗者「可以早2天清除病毒」

▲針對NBA染疫隊職員研究發現，打疫苗可提早2天清除病毒。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你完整接種2劑疫苗了嗎？前台大感染科醫師林氏璧在粉專分析NBA球員的研究數據，指出「打疫苗者可以早2天清除病毒」。自去年11/28自今年8/11，共有173名NBA球員、隊職員確診，每天測PCR以決定是否解除隔離。但面對Omicron是否也能快速被清除，時間是否有所不同？他認為再等一下將會有資料出來。

林氏璧指出，在橫跨Alpha和Delta近一年的流行期間，NBA共有173名球員、隊職員確診，達到近2萬次PCR檢驗的數值可供分析，儼然是座大型資料庫。其中發現有36例Alpha、36例Delta，41例其他變種病毒。有37人接種過疫苗，136人未打過疫苗。

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林氏璧說，結果顯示Alpha與Delta的病毒清除時間，尖峰的病毒量沒有太大差別，大概都是花3天到達高峰，接著6天將到陰性。「但有打疫苗者可在5.5天降到陰性，沒打疫苗則要到7.5天。」

▲接種疫苗能降低染疫後重症、死亡風險。（達志影像／美聯社）

透過上述研究，林氏璧解讀，要注意這些確診者中Alpha近一半為無症狀感染者，Delta甚至約2/3。從他所附的圖中可見Day0是指病毒最高峰的時間，不一定是有症狀開始的時間。但對於有症狀的人而言，在Day0左右就開始有症狀，相去不遠了。

此外。林氏璧也表示，美國PCR是抓Ct值40作為分界，「因此如果我們是看小於30來說是比較有機會傳染的，那最有機會傳染的時間，大概還真的就如同CDC所說大概是有症狀的前2後3天。」

然而該數據中的確診者多半是20～29歲身強力壯的男性運動員，一般人狀況可能略有差異。對於目前還沒有Omicron的資料，林氏璧試問，「有打疫苗者是否也可以比較快清除病毒？病毒量高低還有清除的時間是否會有所不同？」他認為再等一下資料也會出來。