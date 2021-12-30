西安累計確診破千！爆疫情21天「1117人確診」　今日增155例

▲西安疫情嚴峻。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

西安市29日通報，9日零時至28日24時，累計報告本土確診病例962例。大陸衛健委30日公布，過去一天，西安再次新增本土病例155例。至此，西安21天新增破千，共出現1117名確診者。

大陸衛健委20日通報，29日，報告新增確診病例207例。其中境外輸入病例51例（上海17例，廣東10例，天津4例，福建4例，廣西4例，雲南4例，浙江3例，北京1例，山東1例，湖北1例，四川1例，陝西1例），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（天津1例，四川1例）；本土病例156例（陝西155例，均在西安市；廣西1例，在防城港市）。無新增死亡病例。新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

截至12月29日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2563例（其中重症病例15例），累計治癒出院病例94691例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例101890例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1418221人，尚在醫學觀察的密切接觸者51144人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者27例，其中境外輸入26例，本土1例（在上海浦東新區）；當日轉為確診病例2例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察14例（境外輸入13例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者507例（境外輸入477例）。

國家衞健委29日表示，西安疫情仍處於快速發展階段，且有病例外溢至省內和省外的情況。風險人員排查和管控措施需進一步加強，後續疫情社區傳播風險仍較高。