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西安封城驚悚影片曝！消殺致結冰釀恐怖車禍　防疫人員倒地無人理

▲西安封城驚悚影片曝光。（圖／翻攝自影片）

▲西安封城驚悚影片曝光。（圖／翻攝自影片）

大陸中心／綜合報導

陝西西安因為疫情嚴峻，已經實行最嚴管控，要求全市1300萬人徹底「足不出戶、不准聚集」。不過，網路上有當地居民痛斥物資嚴重不足，「快要沒得吃了。」此外，社交軟體還出現多條當地民眾拍攝的影片，影片內容也讓人大感震驚。

目前，因為封控管理，西安多地的街道、社區工作人員前往菜市場、超市等地購買蔬菜、打包裝箱後，分送到居民手中，藉此保障日常生活。但許多當地網友卻PO文怒斥，根本沒人在管理，原先聽信政府的話，幾天才出門採購一次，也沒有囤貨，沒想到竟然面對斷糧危機，政府還在宣傳「物資充足」，「真的，就沒人管啊，馬上就沒得吃了」、「我真後悔聽信了2天出門買一次的話，我現在真的不夠了」。

另外，西安市26日18時開始，在全市範圍內展開全面消殺，不過，因為氣溫低，消殺導致路面結冰。就有網友拍到，當時消殺車正在工作，正巧後方來車，結果車子煞不住，高速撞上消毒車。目前，尚不知車禍是否有造成人員傷亡。

還有推特網友分享一則影片，一名穿著防護衣的防疫人員，倒在地上。但奇怪的是周圍有很多等待排隊檢測的民眾，卻沒有人敢上前救援。不過，該影片沒有拍出事件全程，目前尚不知前因後果。

28日，還有一名網友提供的影片顯示，一名身穿防護服的工作人員在西安一核酸檢測現場喊話招募志願者，工作人員向排隊做核酸檢測的人群喊到，「如果大家真的在家閑得不行了，可以報名參加我們志願者。」隨後，工作人員又向大家介紹起了志願者的福利，「我們志願者之前日薪是一通泡面，現在是一桶泡面加一根香腸。」工作人員還表示，「這個待遇很『誘人』，大家沒事了可以來報名參加一下，如果樓上有黃碼的就算了，好好在家隔離。」

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