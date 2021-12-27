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新北跨年「1314就愛你」跨河煙火秀　十大最佳煙火觀賞點曝光

新北跨年（圖／新北市政府文化局提供）

▲「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀將於12月31日晚間8點22分施放，新北文化局加碼推十大最佳煙火觀賞點，以疏散人潮。（圖／新北市政府文化局提供）

生活中心／綜合報導

許多人引頸期盼的新北跨年重頭戲，全臺首場13分14秒「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀，將於12月31日晚間8點22分，在淡江大橋的施工構台及便道上施放，整體煙火施放場域橫跨八里及淡水河岸，長度達1公里，新北市文化局亦推薦十大最佳煙火觀賞點，邀請民眾在充滿藝文風情的淡水、八里河畔，與重要的人找好位置欣賞零死角絕美煙火，並針對跨年推出豐富系列遊程，一同迎接充滿希望的2022年！

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針對此次煙火施放點，新北市政府共規劃了3處可觀賞煙火區，包括漁人碼頭木棧道、淡水海關碼頭至捷運淡水站間、八里風帆碼頭至八里渡船頭間，另外也再推十大最佳煙火觀賞點，分別是：淡水河畔邊的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（情人橋、觀景平台、觀海廣場），以及八里河畔邊的左岸河濱公園、八里風帆碼頭、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘，想盡情欣賞燦耀花火，又不想人擠人的話，民眾可參考並記下這些觀賞點前往卡位。

新北跨年（圖／新北市政府文化局提供）

▲十大最佳煙火觀賞點導行地圖同步更新於「光耀新北1314就愛你」跨河煙火官方網站。

為了讓民眾便捷搜尋、估測行車路線，「十全十美」十大最佳煙火觀賞點導行地圖，同步更新於「光耀新北1314就愛你」跨河煙火官方網站，只要點擊官網中「煙火最佳觀賞位置」圖像，即導引到設置好的Google map景點路徑，一鍵輕鬆總覽十大煙火觀賞點。除了看煙火，跨年當天也有眾多活動，淡水漁人碼頭觀海廣場12月31日從下午即展開豐富的藝文表演，包含深耕淡水的「身聲劇場」、擁多元風格特技的「新象創作劇團」、致力推廣淡水在地音樂學習的「淡水愛樂管樂團」，「紙風車劇團」的經典好劇《雞城故事》以及多組街頭藝人。

新北跨年（圖／新北市政府文化局提供）

▲2022大型燈飾裝置，歡迎民眾與情人、家人、朋友手牽手，穿梭2022留下滿滿的活力身影。示意圖。

新北跨年（圖／新北市政府文化局提供）

▲活動現場還有小朋友喜歡的驚奇小火車設施。示意圖

此外，還有讓小朋友為之瘋狂的海盜船、驚奇小火車等遊樂設施，好逛好買的暖心市集，以及多座絢爛奪目的燈飾藝術裝置，在淡水海關碼頭水岸光影廊道更有五大藝術作品，還有三大主題2天1夜遊程抽獎、「光耀新北-淡水花火鐵馬道」推薦路線，無論是親子、朋友、情侶，歡迎大家歲末來到浪漫河岸狂歡同樂，在聲光、音樂與一朵朵浪漫的煙花中，留下最難忘的跨年夜。

「光耀新北1314就愛你」跨河煙火秀更多活動資訊請上新北市文化局粉絲專頁(https://www.facebook.com/e7summer)、官方網站(https://lightup-ntpc.com.tw/)查詢。

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