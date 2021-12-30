讓你教召變14天的全動署揭牌了！　蔡英文交付3大任務

▲總統蔡英文30日上午出席「國防部全民防衛動員署揭牌典禮」。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文30日上午出席「國防部全民防衛動員署揭牌典禮」時，交付三大任務，期許全動署未來持續精進教召訓練、建立跨部會合作機制及適時修訂動員計畫，讓自我防衛的力量更加堅實。

蔡英文表示，為了落實全民動員的效能，她指示國防部成立「全動署」，最重要的目的，除了要推動後備動員改革，讓國家達成「後備動員合一」、「常後一體」、「跨部會合作」三大目標，更是要向國人表達， 政府推動全民國防的決心。

蔡英文說，隨著科技進步，面對戰爭型態的改變以及非傳統威脅，守護國家安全，不僅是國軍的任務，也是我們每一個人要共同承擔的責任。

她強調，現在也開始製作全民國防手冊，內容涵蓋各項防空避難、戰災、動員等機制，要強化大家對國防的參與和了解。

對於全民防衛，蔡英文認為，只有建立全民防衛的觀念，才能打造最堅實的國防，守護我們的家園，讓世界看見，我們會堅守「不畏戰，不求戰」的原則，讓世界看見，我們守護國家的決心。

在後備動員的改革工作方面，蔡英文說，會陸續完成五個新訓旅的編制，並依防衛作戰需求，重新編組各類型後備部隊，強化後備戰力。

隨後，蔡英文交付三大任務，首先，是持續精進教召訓練，提升後備部隊戰力，明年開始，教召訓練將由5到7天，試行改為每次14天，並且增加訓練行軍宿營、戰傷急救等科目，「我要請國防部在第四季時，確實檢討成效，為後續教召訓練持續精進」。

第二，蔡英文說，要建立跨部會合作機制，確實整合全民總力，各地的人力物力動員、戰略物資儲備，是防衛固守的關鍵，她要求國防部，務必和各部會、以及各縣市密切聯繫，建立跨部會協調合作機制，確實掌握在災時、戰時能運用的民力、物力。

第三，蔡英文指出，要適時修訂動員計畫，讓各項計畫更為周延；目前，全動署根據「動員綱領」，已經依分類計畫和執行主管機關，召開跨部會研討會議，擬定動員計畫。

蔡英文表示，要請全動署依據國防需求審視動員計畫，也要請各動員部會和縣市代表，一起配合國防政策，提升動員能量，強化守護國家的力量。

▼總統蔡英文30日上午出席「國防部全民防衛動員署揭牌典禮」。（圖／國防部提供）

