　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

池上鄉規畫新建大坡池鐵馬驛站　提升旅遊服務品質

▲台東縣池上鄉公所規畫新建大坡池鐵馬驛站提升旅遊服務品質。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣池上鄉公所規畫新建大坡池鐵馬驛站提升旅遊服務品質。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供遊客觀光諮詢休憩服務、深入瞭解池上大坡池周邊的生態環境，台東縣池上鄉公所規劃新建鐵馬驛站，經台東縣政府協助爭取花東基金提案，獲國家發展委員會及相關部會的審查同意，為進一步協助公所未來計畫推動，台東縣政府副縣長王志輝日前率領縣府國際發展及計畫處人員，由池上鄉公所張堯城鄉長陪同進行現地視察，以瞭解環境現況以及聽取未來的規劃，希望讓計畫後續推動順暢。

大坡池為池上鄉內重要觀光景點，擁有許多物種的珍貴濕地，常吸引特殊鳥類或動物來此棲息定居，根據統計每年來到池上鄉的遊客數約有150萬人，其中至大坡池旅遊約占50萬人，且6、7月間鄉公所都會舉辦大型的「竹筏季」活動，是池上觀光旅遊的重要據點，但是目前缺乏服務性質的設施及遊園設備，多半遊客進入大坡池園區僅於入口處逗留，未進一步至園內深度探訪，因此，池上鄉公所規劃在大坡池旁新建1棟1層樓的鐵馬驛站，並配合今年新建完成的水舞台碼頭及廁所，未來可提供旅客諮詢、休憩、租賃電動腳踏車、電動遊湖船及觀湖平台等服務，提升旅遊服務質量，使用綠色運具營造環境永續發展，並帶動觀光人潮。

台東縣副縣長王志輝表示，台東縣政府積極推動慢經濟，而池上鄉公所推動這個計畫，讓遊客未來到了池上大坡池，可以更深入的瞭解周邊的生態環境、悠閒地騎乘腳踏車或遊湖船欣賞大坡池的自然美景，而且將來提供的是電動腳踏車及遊湖船等綠色運具，可以降低對於環境的污染，並提供遊客更完善、更深入的旅遊體驗，符合縣府推動營造優美環境、發展真實自然的經濟模式的慢經濟施政願景，縣府一定會積極協助公所讓計畫更快速的推動，與公所一同合作讓池上鄉有更好的發展。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
蝦皮店到店「取消0元免運」元旦起收費！　網見價格笑了
12大咖巨星齊聚！　卡地亞超夢幻組合年末獻祝福
王柏傑摟抱激吻謝欣穎　甜誇女友氣場強：她很像張艾嘉
小S給黃子佼「結婚紅包」懸疑消失！　說到做到補上了
月薪36K靠自己「買下1千萬房」：平常很省！　網揪1疑點秒打
快訊／中山分局再爆貪污案　小隊長涉包庇色情遭約談
獨／陳松勇早料到會爭產！　Yule看護：8年來沒見過二弟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

池上鄉規畫新建大坡池鐵馬驛站　提升旅遊服務品質

育賢國中66歲校慶　全新海藍跑道、跳色籃球場啟用

雲林首家巷弄長照站虎尾揭牌　提供長輩就近就地服務

輕鬆入主賓士車　2004年賓士E320台南法拍 1元起標

日月潭跨年晚會　水社、伊達邵2碼頭煙火迎2022

古坑華山咖啡業者推熱紅酒飲品　微甜帶酸溫暖身體

麻豆警所長全面出擊　宣導餐飲業者落實酒後代駕服務

消防生力軍報到！　台南市舉行新購車輛校閱儀式

新北跨年嗨翻2021年末！淡水煙火全台首發　浪漫邁進2022年

保命快安裝！台東4層樓建築失火　未裝住警器傷亡嚴重

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

池上鄉規畫新建大坡池鐵馬驛站　提升旅遊服務品質

育賢國中66歲校慶　全新海藍跑道、跳色籃球場啟用

雲林首家巷弄長照站虎尾揭牌　提供長輩就近就地服務

輕鬆入主賓士車　2004年賓士E320台南法拍 1元起標

日月潭跨年晚會　水社、伊達邵2碼頭煙火迎2022

古坑華山咖啡業者推熱紅酒飲品　微甜帶酸溫暖身體

麻豆警所長全面出擊　宣導餐飲業者落實酒後代駕服務

消防生力軍報到！　台南市舉行新購車輛校閱儀式

新北跨年嗨翻2021年末！淡水煙火全台首發　浪漫邁進2022年

保命快安裝！台東4層樓建築失火　未裝住警器傷亡嚴重

Honda全台第一間認證中古車據點開幕　主打2年3萬公里原廠保固

谷歌母公司Alphabet今年股價飆漲71％　打敗微軟、蘋果成最強科技股

夢幻到心花怒放！台北網美系太空下午茶　12種精緻點心上桌超吸睛

小孩不愛爸爸的「漫威英雄」　索爾兒子想當超人、浩克兒子最愛反派洛基

上完大號...同事神猜「衛生紙張數」！他一問傻眼：用聽的

李灝宇職業生涯首轟「爽翻天」　討教高國輝、林子偉旅美經驗

高三也能競選國會議員！南韓「破天荒」修法　被選舉人下修至滿18歲

認愛美女議員鍾沛君9個月　金曲男星年底前「加碼曝喜訊」！

20歲男「闖紅燈、超速」積欠ETC　賓士被扣！借錢火速繳清17萬

長毛黑鼠寶遇靜電睡出「一頭炸毛」　老頭造型笑翻網：眼睛在哪

地方熱門新聞

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

五月天高雄開唱！住戶見1現象爆嗆五迷

高雄今起「連續8天」大執法！

台南市安平浮屍身分是他

快訊／彰化工廠惡火　超濃黑煙直竄天際

「小門吹雪」蓋海岸　遊客驚呼好浪漫

即／林智堅宣布棄選大新竹市長：停止政治操作

熟男狂追劇突心肌梗塞　曝瀕死經驗

嘉明湖降雪　天使眼淚更加美麗

蘆竹區星光電影院　民眾參與熱絡

2022莿桐花海區總面積達50公頃　「莿桐大院」造景超吸睛

完全整合　雲林眼科24H急診不用跨縣市

台南市舉行新購車輛校閱儀式

永康警僅4天就查獲11件酒駕

更多熱門

相關新聞

台東台9線轎車撞護欄　女駕駛不治

台東台9線轎車撞護欄　女駕駛不治

39歲吳姓駕駛28日晚間駕駛自小客車沿台9線由北往南行駛，不明原因自撞同向路側護欄，警消人員接獲民眾報案，立即到場交通管制並配合救護人員將吳女送大武衛生所急救不治，因吳女僅小腿有撕裂傷，當時未見其他明顯外傷，卻仍不治身亡，死因將待檢方會同法醫相驗判定。

嘉明湖降雪　天使眼淚更加美麗

嘉明湖降雪　天使眼淚更加美麗

Light Up Taitung！3處浪漫燈景點亮慢城溫暖意象

Light Up Taitung！3處浪漫燈景點亮慢城溫暖意象

全國語文競賽　台東勇奪28項特優

全國語文競賽　台東勇奪28項特優

台東縣政府29日晚線上直播焚化廠回饋金說明會　廣邀民眾共同參與

台東縣政府29日晚線上直播焚化廠回饋金說明會　廣邀民眾共同參與

關鍵字：

大坡池 池上 台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑞莎心碎首發聲！

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

綜藝天王星二代家教大比拼！

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

交往「信」衰變小三　李妍瑾開罵

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

吳宗憲「重話切割」鹿希派：滾得遠遠的

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面