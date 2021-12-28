池上鄉規畫新建大坡池鐵馬驛站　提升旅遊服務品質

▲台東縣池上鄉公所規畫新建大坡池鐵馬驛站提升旅遊服務品質。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供遊客觀光諮詢休憩服務、深入瞭解池上大坡池周邊的生態環境，台東縣池上鄉公所規劃新建鐵馬驛站，經台東縣政府協助爭取花東基金提案，獲國家發展委員會及相關部會的審查同意，為進一步協助公所未來計畫推動，台東縣政府副縣長王志輝日前率領縣府國際發展及計畫處人員，由池上鄉公所張堯城鄉長陪同進行現地視察，以瞭解環境現況以及聽取未來的規劃，希望讓計畫後續推動順暢。



大坡池為池上鄉內重要觀光景點，擁有許多物種的珍貴濕地，常吸引特殊鳥類或動物來此棲息定居，根據統計每年來到池上鄉的遊客數約有150萬人，其中至大坡池旅遊約占50萬人，且6、7月間鄉公所都會舉辦大型的「竹筏季」活動，是池上觀光旅遊的重要據點，但是目前缺乏服務性質的設施及遊園設備，多半遊客進入大坡池園區僅於入口處逗留，未進一步至園內深度探訪，因此，池上鄉公所規劃在大坡池旁新建1棟1層樓的鐵馬驛站，並配合今年新建完成的水舞台碼頭及廁所，未來可提供旅客諮詢、休憩、租賃電動腳踏車、電動遊湖船及觀湖平台等服務，提升旅遊服務質量，使用綠色運具營造環境永續發展，並帶動觀光人潮。



台東縣副縣長王志輝表示，台東縣政府積極推動慢經濟，而池上鄉公所推動這個計畫，讓遊客未來到了池上大坡池，可以更深入的瞭解周邊的生態環境、悠閒地騎乘腳踏車或遊湖船欣賞大坡池的自然美景，而且將來提供的是電動腳踏車及遊湖船等綠色運具，可以降低對於環境的污染，並提供遊客更完善、更深入的旅遊體驗，符合縣府推動營造優美環境、發展真實自然的經濟模式的慢經濟施政願景，縣府一定會積極協助公所讓計畫更快速的推動，與公所一同合作讓池上鄉有更好的發展。