全台夜市9成都一樣？鄉民只服「北部1夜市」超道地：價格也合理

▲每個夜市賣的東西都大同小異。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

夜市是台灣獨特的在地文化，觀光客來玩必逛，不過有網友發現「全台夜市九成都賣一樣東西」，實際逛起來都差不多，根本沒有發展當地特色，或是創新的產品，「請問到底是哪裡有在地文化啊？」

原PO在PTT表示，說到台灣文化都會想到夜市，政府也不斷提倡要支持各地攤商，「結果全台灣，北從士林夜市，南到墾丁大街，有九成都在賣一樣或類似的東西」，幾乎只是一樣的攤販散布在各縣市夜市，無論在哪裡逛都差不多，似乎夜市都會「抄來抄去」，很少看到在地獨有的攤販，或是創新店家，「沒人發現全台夜市九成都賣一樣東西嗎？」

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▲網友點名基隆廟口夜市很有在地特色。（圖／記者徐文彬攝）



網友也有同感，「你今天在A縣市吃完，明天去B縣市搞不好還遇到同一家」、「全台灣的老街也差不多」、「很好啊，逛一個夜市就能買到所有夜市的東西」、「被抄之前都是有創意啊，只能說太多人會學」、「交通發達交流頻繁本來就容易同化，一有新商品賣得好沒多久就抄襲跟著賣了。」

但許多人異口同聲提到，北部有一個夜市十分具有在地特色，很多獨有的小吃，別的夜市買不到，「基隆阿，算很原創的夜市」、「基隆真心棒，而且東西都算合理價格」、「基隆夜市比較特別一點，很多螃蟹」、「基隆夜市就很有特色啊，生在基隆可惜了。」