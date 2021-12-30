「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

▲學生施打BNT疫苗情形。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰表示，最近門診被打疫苗後胸痛的患者掛爆，兩周看了100多位，不誇張，9成都是BNT患者，幾乎都是年輕人。

蘇一峰29日在臉書說，這些患者中，心電圖異常的比例真的不低，約有2、3成，大部分是心室肥大；少數的病人排了超音波，目前回診陽性率不低，約1、2成，大部分是輕度心臟衰竭、心室肥大、心房擴大等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



蘇一峰回答網友的問題說，這些患者9成是2、30歲，男生7成、女生3成， 打第二劑的最多，打第一劑也有一些，目前都是回家吃藥，不用住院。有網友詢問，「有說打完多久有症狀嗎」；蘇回，「不一定，許多第一劑就有症狀，只是還是去打第二劑。」

有人疑問，「距離接種多久時間？這麼快就能造成肥大和心衰？」蘇一峰回，「這些心臟肥大的人大部分都是撐了一個多月，有點喘。」還有人問，「兩劑都BNT，還是混打第二劑BNT所引發心室肥大的副作用」；蘇回，兩劑都BNT的最多。

一名網友留言，「所以還是要拼命催針嗎？」蘇一峰說，「不打針萬一感染，可能肺纖維化或者重症，人生自由選擇。」

▼蘇一峰分享門診情形。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

