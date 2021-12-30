　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲學生施打BNT疫苗情形。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰表示，最近門診被打疫苗後胸痛的患者掛爆，兩周看了100多位，不誇張，9成都是BNT患者，幾乎都是年輕人。

蘇一峰29日在臉書說，這些患者中，心電圖異常的比例真的不低，約有2、3成，大部分是心室肥大；少數的病人排了超音波，目前回診陽性率不低，約1、2成，大部分是輕度心臟衰竭、心室肥大、心房擴大等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

蘇一峰回答網友的問題說，這些患者9成是2、30歲，男生7成、女生3成， 打第二劑的最多，打第一劑也有一些，目前都是回家吃藥，不用住院。有網友詢問，「有說打完多久有症狀嗎」；蘇回，「不一定，許多第一劑就有症狀，只是還是去打第二劑。」

有人疑問，「距離接種多久時間？這麼快就能造成肥大和心衰？」蘇一峰回，「這些心臟肥大的人大部分都是撐了一個多月，有點喘。」還有人問，「兩劑都BNT，還是混打第二劑BNT所引發心室肥大的副作用」；蘇回，兩劑都BNT的最多。

一名網友留言，「所以還是要拼命催針嗎？」蘇一峰說，「不打針萬一感染，可能肺纖維化或者重症，人生自由選擇。」

▼蘇一峰分享門診情形。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

（圖／翻攝蘇一峰臉書）

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
小禎女兒「呼吸困難」掛急診！　她感嘆：無數次都是我倆母女
浩角翔起17年狂傳不合！　浩子揭「真實關係」罕吐真心話
快訊／新竹透天民宅大火　46歲男逃生不及陳屍3樓
「嘉義藍貓」根本沒走失？　網友爆真相：50萬年終飛了
正妹治療師「逆天抖動」台9線　3秒影片曝！77字限動嬌瞋：真
「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「嘉義藍貓」根本沒走失？　網友爆真相：50萬年終飛了

正妹治療師「逆天抖動」台9線　3秒影片曝！77字限動嬌瞋：真很壞

波蘭妹超愛台灣早餐店！狂嗑200元內容物曝　竟被爸罵

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

第15批BNT疫苗到貨　班機今晨6:30抵桃機

分手後「5星座最難挽回」！這2種人超冷靜＝你沒機會了

20年沒漲價過！「2元水餃」1月熄燈　老闆娘說原因

2022年元旦曙光地圖曝！掌握全台日出時刻　10大跨年活動1圖看懂

美「日增51萬例」破紀錄　醫：還不趕快列高風險國家啊？

「嘉義藍貓」還沒找到！　飼主現身曝刪文原因：50萬一定給現金

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

「嘉義藍貓」根本沒走失？　網友爆真相：50萬年終飛了

正妹治療師「逆天抖動」台9線　3秒影片曝！77字限動嬌瞋：真很壞

波蘭妹超愛台灣早餐店！狂嗑200元內容物曝　竟被爸罵

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

第15批BNT疫苗到貨　班機今晨6:30抵桃機

分手後「5星座最難挽回」！這2種人超冷靜＝你沒機會了

20年沒漲價過！「2元水餃」1月熄燈　老闆娘說原因

2022年元旦曙光地圖曝！掌握全台日出時刻　10大跨年活動1圖看懂

美「日增51萬例」破紀錄　醫：還不趕快列高風險國家啊？

「嘉義藍貓」還沒找到！　飼主現身曝刪文原因：50萬一定給現金

住花蓮「世界最美遊船飯店」　補助交通1000元、有免費早晚餐

【廣編】亞洲限定獨賣　格蘭路思「虎威笙風」新春圓滿禮盒

回顧2021年動物園3大翹家史　紅猴竄入樹林、水豚母帶子去隔壁蹭飯

水手重砲席格突宣布退休　結束11年大聯盟生涯

勞保紓困貸款今起開辦、美股道瓊創新高　財經HOT 5一次看

根本沒愛過李靚蕾？王力宏「1動作」露餡　她細看驚呆：根本假恩愛

已婚警私要報案人LINE發展不倫戀　小三談判遭毆、大外割壓制在地

地表最強175公分續留NBA　湯瑪斯10日合約轉戰獨行俠

涉假球案服刑！吳健保「監獄特權」　買通科員送早餐+通話議員兒

快訊／新竹透天民宅凌晨大火　46歲男逃生不及陳屍3樓

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

生活熱門新聞

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

「嘉義藍貓」還沒找到　飼主現身曝刪文原因

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

婆婆亂拆包裹…驚見「媳婦情趣內衣」辱罵太放蕩

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

哪些工作年薪不到50萬？網淚指1行業

「嘉義藍貓」根本沒走失？　網友爆真相！

1圖看全台跨年煙火、元旦曙光天氣　雨區擴大時間曝

正妹治療師「逆天抖動」台9線　77字限動嬌瞋：真很壞

藍貓走失懸賞50萬！嘉義男手機被灌爆

小粉紅月薪3000很驕傲　館長驚：在台灣會死耶

更多熱門

相關新聞

第15批BNT疫苗到貨　班機今晨6:30抵桃機

第15批BNT疫苗到貨　班機今晨6:30抵桃機

永齡／鴻海、台積電、慈濟共同購買的1500萬劑BNT疫苗，第15批今晨6點30分抵達桃園國際機場，加上先前已經到貨的14批疫苗，目前已經近1334萬劑抵達台灣。

美日增51萬例破紀錄　醫：還不趕快列高風險國家

美日增51萬例破紀錄　醫：還不趕快列高風險國家

法新社：過去7天全球確診創新高 日增93萬例

法新社：過去7天全球確診創新高 日增93萬例

西安封城7天「快斷糧」！居民崩潰：想買菜

西安封城7天「快斷糧」！居民崩潰：想買菜

駐沖繩美軍爆大規模群聚　半數是Omicron！

駐沖繩美軍爆大規模群聚　半數是Omicron！

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗蘇一峰BNT

讀者迴響

熱門新聞

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

梅嬸27年前「顏值顛峰」讓鋼鐵人淪陷

張庭夫妻公司被查處　謝金河：這個產業要翻身了

「嘉義藍貓」還沒找到　飼主現身曝刪文原因

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面