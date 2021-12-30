快訊／暴增24例境外移入「美國入境佔一半」　19人突破性感染

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增24例境外移入確定病例，以美國12例最多。今日公佈個案中，有19人為突破性感染，僅1名從阿拉伯聯合大公國返台的40多歲本國籍女性為打過疫苗，其餘4人調查中。

▲12/30新增病例。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心表示，今日新增24例境外移入個案，為11例男性、13例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(12例，案17076、案17078-17080、案17082-17083、案17085、案17088、案17090、案17094、案17096-17097)、越南(2例，案17077、案17098)、英國(案17081)、尼加拉瓜(案17084)、奈及利亞(案17086)、加拿大(案17087)、阿拉伯聯合大公國(案17089)、法國(3例，17091-17093)、泰國(案17095)及日本(案17099)入境，入境日介於今(2021)年12月14日至12月28日。

▲12/30境外移入個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,932,261例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,912,670例排除)，其中16,988例確診，分別為2,334例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。