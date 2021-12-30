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泰國出現Omicron超級傳播者　外國情侶「酒吧狂嗨」成破口

▲▼新冠肺炎,泰國曼谷,疫苗。（圖／路透）

▲泰國出現Omicron超級傳播者。（圖／路透）

文／中央社

泰國首宗Omicron變異株群聚感染，已被認定為「超級傳播者事件」，衛生當局今天警告民眾，準備好面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診激增的可能性。

路透社報導，泰國東北部膠拉信府（Kalasin）在耶誕節前夕發現Omicron群聚感染，與一對去過比利時的伴侶有關，兩人曾進出酒吧、音樂會、市集等場所。

疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）表示，隨之而來的群聚感染已使數百人染疫，病例並擴散至其他11個府。他指出，一間跟這起群聚感染有關的酒吧擠滿了人，而且通風不良。

歐帕在簡報會上說：「新年期間，請您不要造訪看起來不安全的任何地方。」

歐帕表示，截至目前，泰國已通報740起具高度傳染力的Omicron病例，其中251人曾接觸外國入境者。

泰國單日病例在8月突破2萬例達到高峰，隨後數字下滑，過去這週已降至2500例左右。

但衛生部的情境分析顯示，如果不加快推動疫苗接種和篩檢，以及擴大社交距離限制，明年3月前單日病例可能達到3萬件，病故人數可能超過160人；如果收緊防疫限制，單日病例則可在2月達到高峰，來到1萬4000例，病故人數可能低於60人。

疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）在另一場簡報會上說，政府已建議公部門職員在1月頭兩週居家辦公，並呼籲私部門跟進。

泰國上週發現首宗Omicron本土案例後，已恢復外國入境者強制隔離措施，並暫停旅客打過疫苗免隔離的Test & Go計畫。

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