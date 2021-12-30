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Omicron最新潛伏期曝　醫喊當社區出現首例！快做這件事

記者陳俊宏／綜合報導

國內已經全面開打第三劑追加劑，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為，當社區傳出第一例Omicron，你就可以去打第三劑了。

沈政男29日在臉書說，Omicron潛伏期多長？美國最新資料是3天，因此14天以後才發病的案例將會比先前變種少，這代表錯放的機會將比先前更小；也就是說，14天檢疫期間內密集檢測，應該幾乎可以抓到所有陽性案例。

沈政男表示，但偽陽性的可能還是存在，再加上Omicron有大量無症狀，因此還是可能漏進社區，注意了，當社區傳出第一例Omicron，你就可以去打第三劑了；歐洲已經縮短到三個月間隔，台灣也可能跟進，如果社區出現疫情的話。

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▼29日新增14例境外移入。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

沈政男指出，第三劑疫苗怎麼打，有專家做了整理，「其實我先前在臉書都已提過了」；也開始有人提到了第三劑全劑莫德納，知道那是如今火力最強大的抗Omicron組合。

沈政男說，至於強制施打疫苗，在台灣有些文不對題，因為根本沒有疫情啊！而且先前幾個月疫情嚴峻不強制，怎麼現在才來強制？況且疫苗對Omicron的保護力已經大幅下降了。

國內針對接種兩劑新冠疫苗滿5個月民眾，可以接種第三劑追加劑，以mRNA疫苗與高端疫苗為優先。指揮中心29日公布新增14例COVID-19境外移入確定病例，入境國家或地區以美國10例最多，德國、泰國、香港、越南也各有1例。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼沈政男認為，當社區傳出第一例Omicron，你就可以去打第三劑了。（圖／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

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