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等不及卸貨孕媽咪揪隊友囤貨！美式賣場一級幫尿布年終大優惠倒數

▲▼等不及卸貨孕媽咪揪隊友美式賣場囤尿布。（圖／網友提供）

▲竟然出現等不及卸貨就急著前往囤貨的孕媽咪，在隊友陪同下挺著孕肚連搬好幾箱尿布。（圖／網友提供）

消費中心／綜合報導

繼先前報導美式賣場幫寶適一級幫尿布優惠年終檔期省很大，不僅一箱折140元，還有機會試手氣獲得dyson空氣濾淨機或一年份尿布，吸引許多新手爸媽急囤貨，現在優惠活動只到1/6已進入倒數階段，在現場滿滿的補貨人潮中，竟然出現等不及卸貨就急著前往囤貨的孕媽咪，在隊友陪同下挺著孕肚連搬好幾箱尿布，趕在年終優惠檔期結束前，入手守護小寶貝嬌嫩屁屁的育兒神器。

▲▼等不及卸貨孕媽咪揪隊友美式賣場囤尿布。（圖／網友提供）

▲▼幫寶適一級幫尿布優惠年終檔期省很大，不僅一箱折140元，還有機會試手氣獲得dyson空氣濾淨機或一年份尿布。（圖／民眾提供。）

▲▼等不及卸貨孕媽咪揪隊友美式賣場囤尿布。（圖／網友提供）

朋友用過都說讚！新手媽挺著孕肚也要為寶貝囤好貨

一年一度的美式賣場尿布年終大優惠，這次給折扣照樣誠意十足，不論是黏貼式還是拉拉褲都有優惠，讓新手爸媽可以一站購足寶貝不同成長階段所需的尿布。

現場一位懂買的孕媽咪分享，先前還沒懷孕時，就曾和當時的男友也就是現在的隊友，到美式賣場搬過好幾次這款日本產院指定的幫寶適一級幫尿布，送給朋友的寶寶當新生兒見面禮，當時直接送一大箱日本製的尿布大方又體面，還被朋友稱讚很會選、很實用，現在終於輪到自己懷孕當媽，當然要把這款大家用過都說讚的尿布留給自己的寶貝，而且已經鎖定主攻新生寶寶適用的「日本製幫寶適一級幫尿布」，把握省很大的年終優惠檔期，請隊友一起來多搬幾箱回家，省下來的錢可以當寶貝未來的教育基金。

▲▼等不及卸貨孕媽咪揪隊友美式賣場囤尿布。（圖／網友提供）

▲現場一位懂買的孕媽咪主攻新生寶寶適用的一級幫尿布，把握省很大的年終優惠檔期，請隊友一起來多搬幾箱回家，省下來的錢可以當寶貝未來的教育基金。

日本產院推薦NO.1　懂買媽咪手刀囤

這次推出優惠的日本產院推薦NO.1的幫寶適一級幫尿布，不僅是日本製、吸收力好又超透氣。不僅有3D瞬吸技術表層可吸收隔離稀便，維持小屁屁清爽，整件尿布超過千萬個可見透氣孔，側身腰圍也有很好的透氣度及彈性，守護寶寶遠離紅屁屁，而且一級幫尿布更針對新生寶寶常用的黏貼式尿布升級不傷手膠條，同時保護媽咪溫柔的雙手。連明星奶爸蔡昌憲也都趁這一次特惠為家中的寶貝買足幫寶適一級幫尿布牆。

▲▼等不及卸貨孕媽咪揪隊友美式賣場囤尿布。（圖／網友提供）

▲幫寶適一級幫尿布，有3D瞬吸技術表層可吸收隔離稀便，維持小屁屁清爽，整件尿布超過千萬個可見透氣孔，側身腰圍也有很好的透氣度及彈性。（圖／蔡昌憲提供。）

若家中寶貝已會翻身又特別活潑好動，建議和明星奶爸許仁杰一樣，選擇一拉就穿、一撕就脫的拉拉褲，輕鬆換尿布不必追著寶貝跑，省力同時不怕寶貝著涼，是媽咪界有口皆碑的育兒神器。

▲▼等不及卸貨孕媽咪揪隊友美式賣場囤尿布。（圖／網友提供）

▲一拉就穿、一撕就脫的拉拉褲，輕鬆換尿布不必追著寶貝跑，省力同時不怕寶貝著涼。（圖／許仁杰提供。）

沒時間到現場參加一年一度的美式賣場尿布大優惠的家長也可以在美式賣場線上購物中購入，線上購買一樣輕鬆囤貨，多買多折扣，一次囤貨更划算！

使用折扣碼22spota再享滿5000折300大優惠：https://lihi1.com/4AZt3

新手爸媽可得把握美式賣場優惠最後幾天，趁著新年連假期間預先囤好寶寶成長各階段所需的數量，直接從剛出生穿到翻身，至少囤好半年份，短期內就不必再為扛尿布努力，同時別忘了加入幫寶適官方LINE好友，購買官方正貨滿3千即可登錄發票試手氣，有機會把Dyson空氣濾淨機或一年份尿布帶回家。

更多資訊點此去：https://reurl.cc/MkrEK3

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