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好市多買65吋電視「搭公車扛回家」很寒酸！　網曝1原因反讚：滿足

▲▼好市多黑色購物節第5天。（圖／記者林育綾攝）

▲在好市多買電視，搭公車扛回家。（圖／記者林育綾攝）

記者施怡妏／綜合報導

好市多（Costco）是民眾公認高CP值的大賣場，常常會推出物超所值的商品，許多人有空就會去挖寶，一名網友表示，在好市多賣場外，看到兩個人扛著剛買的65吋大電視在等公車，正常情況會自己開車來買，或是直接宅配，「用公車載是不是蠻可憐？」對此，網友們點出2原因，並透露自己也曾做過。

原PO在PTT發文，日前在好市多賣場外，看有兩個人扛著65吋液晶電視，站在公車站牌等公車，這畫面讓他很震驚，就算沒有汽車，也可以使用宅配的方式，至少商品可以安全送到家，「買65吋電視用公車載是不是蠻可憐？」

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對此，有網友認為，可以省下運費，「你是沒看過去日本搬電視回台省好幾萬」、「搭公車馬上省下一千多」、「起碼人家住在公車方便的地方」。也有人認為，可能想要一回家就開箱，「超爽的吧，買完開箱」、「還好啊，回家裝完有大螢幕，心裡是滿足」、「爽啊，東西買來就是要馬上看，宅配等不了」、「我就是要看電視，今天！現在！NOW！」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲不少網友認為，搭公車省下運費很賺。（圖／翻攝自PTT）

不過，不少網友也擔心，如果不小心撞到損失更慘重，「65吋坐公車這樣搬不怕螢幕破嗎，省那點錢結果到時噴更大」、 「網購扣一扣回饋，可能還比較便宜，運損還有人賠」、 「回家面板就破了，省小錢花大錢可憐啊」、 「公車震動好危險喔，瘋狂抖」。

然而，底下也有人表示，曾經自己運送大型家電回家，「我之前去IKEA買床墊，自己坐公車扛回家，還轉兩次車」、「你懂什麼，省油錢啊，我上次本來想買沙發坐公車載的，可惜公車門太窄 」、「我啊，我以前還用機車載過，大家都要讓我過，怕賠到全新的65吋，爽啦」、「五年前我就曾經跟太太騎車載40吋的回家」。

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