厄瓜多申請加入CPTPP 　盼促進經貿多元發展

▲厄瓜多外交部宣布，申請加入CPTPP。（圖／翻攝自Twitter／CancilleriaEc Organización gubernamental de Ecuador）



中央社巴西聖保羅28日綜合外電報導

厄瓜多已遞交加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請，這個南美洲國家正致力於減少仰賴石油，並藉由出口促進經貿多元發展。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，厄瓜多外交部17日於推特（Twitter）發文表示，已遞交加入跨太平洋夥伴全面進步協定的入會申請書。

厄瓜多外交部說，CPTPP文件存放國紐西蘭已收下申請書，並要求其他會員國評估厄國的申請。 紐

西蘭外交貿易部發言人表示：「接下來的流程是跨太平洋夥伴全面進步協定會員國全體經由執行委員會決定是否啟動厄瓜多的入會程序。」

不過厄瓜多在因應CPTPP嚴格的市場自由化要求方面將遭遇挑戰，厄國的入會申請流程能否順利推動，目前仍有變數。

這個南美洲國家總人口約莫1700萬，出口產品主要是石油、香蕉與蝦，去年退出由盛產石油國家組成的「石油輸出國家組織」（OPEC），並致力於開發其他的收入來源。

總統拉梭（Guillermo Lasso）今年9月接受總部在西班牙的「艾菲通訊社」（EFE）訪問表示，期盼擴大與主要經濟體的經貿往來。

他說：「我們的目的非常清楚：至少與全球10大經濟體簽署自由貿易協定，包括美國、中國、日本、韓國及歐亞集團。」

多國政府紛紛表示加入CPTPP的意願，像是英國、中國與台灣等，在這最新一波的入會潮中，厄瓜多是首個申請入會的拉丁美洲國家。目前11個締約國中包括墨西哥、智利與秘魯。

前總統柯利亞（Rafael Correa）2007年元月至2017年5月主政期間，力主左傾及反美的政策，由於當時厄瓜多強化社會安全網及採取保護主義措施，僅與智利等少數國家簽署自由貿易協定。

柯利亞的接班人莫雷諾（Lenin Moreno）則改弦易轍，推動經濟的改革開放，今年5月就任的拉梭延續莫雷諾的政策。

此外，拉梭另尋求加入「太平洋聯盟」（Pacific Alliance），這是由墨西哥、智利、哥倫比亞與秘魯等拉丁美洲國家組成的經貿組織。

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